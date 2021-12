Tom Heaton chegou ao Man. United em 2002. Quase duas décadas e nove clubes depois, o guarda-redes estreou-se pelos 'red devils', aos 35 anos

Em 2002, Tom Heaton era um jovem guarda-redes inglês de 16 anos que, como tantos aspirantes a futebolistas, acabava de chegar à academia do Manchester United com muitos sonhos na bagagem. O seu potencial havia atraído as atenções de um dos maiores clubes da Europa, bem como das seleções jovens do seu país - foi convocado, por exemplo, para o Europeu sub-17 de 2003, integrando uma seleção que foi eliminada nas meias-finais da prova contra Portugal, que viria a conquistar o torneio em Viseu.

Heaton completou o processo de formação nos red devils e chegou a fazer parte da equipa principal, ainda orientada por Alex Ferguson, mas a forte concorrência - nomeadamente de Edwin Van der Sar - tapou-lhe a possibilidade de defender a baliza dos seus sonhos. Os empréstimos foram-se seguindo até à desvinculação definitiva, em 2010.

Mas quase nunca é tarde demais para sonhos, e Heaton viveu-o na pele na sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com o United com a liderança do Grupo F garantida, Ralf Rangnick fez alinhar um onze cheio de jovens e atletas menos utilizados. Ao minuto 68, e já com o 1-1 que seria final no marcador, o técnico alemão fez uma rara substituição na baliza, saindo Dean Henderson para a entrada de Tom Heaton.

Dezanove anos depois de ter chegado ao Manchester United, Heaton, de 35 anos, disputava os primeiros minutos com a camisola do clube numa partida oficial, e logo numa noite de Champions - competição na qual também se estreava - em Old Trafford.

Gareth Copley/Getty

"Jogar neste estádio, com muita gente nas bancadas, foi uma sensação fantástica", disse, após a partida, o guardião, que assumiu ter "amado cada minuto" em que esteve em campo. "Jogar com a camisola da casa em Old Trafford foi um momento incrível", reconheceu.

Para chegar à noite do seu primeiro jogo pelo United, Heaton teve de dar quase uma volta ao Reino Unido. Desde que assinou pela primeira vez pelo clube, Heaton atuou por nove equipas diferentes, oito delas em solo britânico, até que no verão de 2021 foi contratado pelo conjunto de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Em 2005/06, ainda muito jovem, vieram as primeiras cedências, ao Swindon Town, na primeira parte da temporada, e depois ao Royal Antuérpia, na sua única experiência fora do Reino Unido. Nas duas campanhas seguintes, Heaton esteve no Manchester United, mas não realizou qualquer minuto oficial, sendo em 2008/09 emprestado ao Cardiff City e em 2009/10 cedido ao QPR, Rochdale e Wycombe Wanderers.

Após o jogo contra o Young Boys, Heaton explicou que "todas as decisões" que tomou foram "com o objetivo de ter a oportunidade de jogar", garantindo que "sair do United para ter mais oportunidades foi a decisão correta".

E essa opção de abandonar, a título definitivo, os red devils, foi tomada em 2010, quando o guardião assinou pelo Cardiff City. Dos galeses rumou ao Bristol City e, depois, ao Burnley, onde se consolidou como jogador de Premier League, competição na qual soma 116 encontros, e chegou à seleção inglesa.

Heaton fez três internacionalizações pela principal equipa do seu país, tendo mesmo sido convocado para o Euro 2016. Fora de Manchester, o sonho de ser um atleta de elite estava a ser cumprido, mas faltava alcançar um outro objetivo.

Xavier Laine/Getty

Tom saiu do Burnley em 2019 e após duas campanhas no Aston Villa assinou pelo United no começo desta época. Quase duas décadas anos depois de chegar a Manchester e 11 temporadas após desvincular-se dos red devils, Heaton estava de volta.

A presença de David de Gea e Dean Henderson vinha evitando a estreia do veterano guardião, mas a oportunidade surgiu no jogo contra o Young Boys. O novo técnico do United, o alemão Rangnick, reconheceu que "não sabia" que Heaton tinha uma história tão antiga no clube sem nunca ter feito qualquer minuto, mas que "o treinador de guarda-redes" lhe disse. O germânico sublinhou que Heaton é uma "pessoa fantástica" e que "ter a oportunidade de se estrear aos 35 anos é mais do que merecido".

Através da sua conta oficial no Instagram, Bruno Fernandes, que foi um dos vários jogadores poupados no duelo contra os suíços, deixou uma mensagem ao seu companheiro após o jogo: "Tu mereces, grande homem", escreveu o português.

Os 22 minutos durante os quais o veterano defendeu a baliza da casa de Old Trafford contra o Young Boys foram o culminar de uma caminhada de 19 anos, mas Heaton assegura que, aos 35 anos, não está satisfeito: "Tenho vontade de mais. O que eu quero sempre é jogar e isso não mudou. Trabalho todos os dias com esse intuito. Cumpri um objetivo que queria, mas agora quero mais disto", destacou, sorridente, o veterano que cumpria um sonho de menino.