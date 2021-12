Depois de quatro anos de "luta" contra o seu corpo, Luís Fabiano terminou a carreira de jogador: "Essa batalha eu não venci"

"Chegou a hora! Nos últimos quatro anos, eu lutei contra o meu corpo para voltar a fazer o que eu mais gosto. Foram muitas horas de tratamento, treinamento, fortalecimento, cirurgias, mas essa batalha eu não venci".

Foi com estas palavras que Luís Fabiano anunciou o final da sua carreira como jogador de futebol. Aos 41 anos, o agora antigo avançado estava fora dos relvados desde 2017, tentado ver-se livre de várias lesões para conseguir voltar a competir. No entanto, os problemas físicos forçaram o brasileiro a terminar a carreira após quatro anos sem jogar.

Formado no Ponte Preta, Luís Fabiano saltou para a ribalta no São Paulo, marcando 30 golos em 2001, 21 em 2002, 46 em 2003 e 21 tentos em 2004. A regularidade anotadora levou-o à seleção do Brasil, ao serviço da qual conquistou a Copa América 2004, e valeu-lhe a alcunha de "Fabuloso".

Foi com esse rótulo que Fabiano chegou ao FC Porto, no verão de 2004. Após a conquista da Liga dos Campeões, as saídas de José Mourinho, Deco, Ricardo Carvalho ou Paulo Ferreira obrigaram os dragões a efectuar uma reestruturação do seu plantel, tendo Luís Fabiano sido, juntamente com Diego ou Ricardo Quaresma, uma das contratações sonantes dos azuis e brancos.

No entanto, apesar do estatuto de internacional brasileiro e de goleador de créditos firmados, o "Fabuluso" nunca encantou em Portugal. O jogador foi vítima de uma temporada atribulada para o FC Porto, desde logo no plano técnico: o italiano Luigi del Neri foi o primeiro treinador contratado, mas nem se chegou a estrear oficialmente pelo clube, tendo Víctor Fernández e José Couceiro sido os dois técnicos da equipa ao longo da campanha.

Adam Davy - EMPICS/Getty

Com apenas três golos marcados em 27 desafios pelo FC Porto, o ponto alto da presença de Fabiano em Portugal deu-se quando os dragões conquistaram a Taça Intercontinental, batendo, em Tóquio, os colombianos do Once Caldas.

Ainda assim, a única campanha do avançado no FC Porto ficou marcada por uma situação dramática. Em março de 2005, a sua mãe, Dona Sandra, foi sequestrada, no terceiro caso de sequestro a familiares de jogadores brasileiros em pouco tempo, depois do mesmo ter sucedido às mães de Robinho, então no Santos, e de Grafiti, que alinhava no São Paulo. Dias depois do sucedido com a mãe de Fabiano, também a progenitora de Rogério, na altura jogador do Sporting, foi sequestrada.

A mãe de Luís Fabiano viria a ser libertada dois meses depois, em maio de 2005, tendo dito que "nasceu de novo". Pouco tempo depois, o jogador abandonaria o FC Porto, rumando ao Sevilha, onde reencontrou a sua melhor forma.

Em Espanha, Fabiano fez 107 golos em 228 partidas, sendo fundamental para a conquistas de duas Taças UEFA, uma Supertaça Europeia, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha. Ao lado do maliano Kanouté, o brasileiro formou uma das melhores duplas de ataque da altura no futebol europeu e reconquistou espaço na seleção do Brasil.

Lars Baron/Getty

Com um total de 28 golos em 45 internacionalizações pelo "escrete", Luís Fabiano foi o avançado titular da seleção do Brasil no final da primeira década do século. Com a mítica camisola número 9, actuou no Mundial 2010, na África do Sul, no qual defrontou Portugal - num 0-0 na fase de grupos - e apontou três golos.

Em 2011, o "Fabuloso" regressou ao São Paulo, onde voltou a destacar-se, terminando o seu percurso no clube com 212 golos ao serviço do "tricolor", os quais fazem dele o terceiro melhor marcador da história do conjunto paulista.

Após abandonar, em 2015, o São Paulo, Luís Fabiano ainda teve uma experiência na China, no Tianjin Tianhai, tendo o Vasco da Gama sido a última equipa que representou. Em 2017, marcou os últimos golos da carreira pelo clube carioca, até que as lesões o impediram de retorar aos relvados.

"O tempo fez-me refletir muito, e hoje vejo que tudo aconteceu da forma que tinha de ser. Tenho muito orgulho na trajetória que construí como jogador de futebol", disse o agora ex-jogador ao anunciar a retirada. Após quatro anos de luta para conseguir voltar a marcar golos, Luís Fabiano decidiu que era o momento de parar. O "Fabuloso" termina a carreira com 403 tentos apontados.