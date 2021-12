Hulk voltou para o Brasil "para ver os filhos e pensar no futuro". Um ano depois, o 'incrível' é campeão e melhor jogador do Brasileirão

O corpo musculado prenuncia a força de herói de banda-desenhada, mas a técnica escondida no pé esquerdo salta à vista mal a bola começa a rolar. Givanildo Vieira de Souza, conhecido como Hulk no mundo do futebol, tem consolidado uma carreira que tem como denominador comum a capacidade de ser a grande figura dos diferentes campeonatos nos quais actua.

O 'incrível' já tinha deixado a sua marca bem presente em Portugal, na Rússia e na Chinta. Ao serviço do FC Porto, Zenit e Shanghai SIPG, Hulk brilhou com o seu futebol demolidor e foi fundamental para vencer o título de campeão nacional em cada um dos referidos países. Mas faltava o reconhecimento no seu país de origem.

O atacante saiu do Brasil ainda adolescente rumo ao Japão, aparecendo na seleção pentacampeã do mundo enquanto jogador do FC Porto ainda como um relativo desconhecido para a maioria do grande público. Vítima de anos conturbados do 'escrete', as exibições de Hulk nas suas 49 internacionalizações pelo Brasil raramente convenceram a crítica.

E foi sem conhecer essa admiração por parte dos seus compatriotas que, no começo de 2021, o avançado saiu da China para assinar pelo Atlético Mineiro.

Pedro Vilela/Getty

Ora, quase um ano depois desse retorno a casa, todos os preconceitos em redor de Hulk foram derrubados com força semelhante à que o jogador aplica nas suas incursões rumo à baliza rival. O 'incrível' foi decisivo para que o Atlético Mineiro conquistasse, 50 anos depois, o Brasileirão, com 34 golos e 13 assistências que atestam um nível exibicional superlativo.

"Quando me fui embora da China, vim para o Brasil para ver os meus filhos e pensar no meu futuro", confessou recentemente, à "ESPN", o jogador, que garantiu que, "quando surgiu a proposta do Atlético, parecia que havia algo a dizer" para que assinasse pelo 'galo'.

Na sequência do grande Brasileirão que realizou, Hulk foi considerado o melhor marcador (com 19 tentos), o melhor atacante e o melhor marcador da competição. Tal como em Portugal, na Rússia e na China, não houve dúvidas sobre quem foi a figura da liga.

O fulgor de Hulk tem apaixonado a 'torcida' do Atlético Mineiro e merecido elogios unânimes da mesma crítica que, em tempos, questionou a sua valia para actuar numa das melhores seleções do mundo. E reabriu, mesmo, o debate sobre se Hulk deveria regressar ao 'escrete'.

"Se o professor Tite entender que mereço uma oportunidade, com certeza que eu a terei. Só depende de mim abraçá-la da melhor forma possível. Mas sei que não é fácil, há muitas opções", referiu, à "ESPN", o avançado sobre uma possível chamada à seleção brasileira.

Com um 2021 de sonho, Hulk, com 35 anos, ainda está bem capaz de marcar a diferença numa competição com a exigência do Brasileirão. Se na ponta ocidental da Europa, em São Petersburgo e no Extremo Oriente já eram conhecidas as maravilhas do 'incrível', agora no Brasil ninguém duvida das proezas do futebolista com dotes de herói de fantasia.