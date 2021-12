Na cimeira portuguesa de Manchester, um penálti de Sterling deu a vitória ao City sobre o Wolverhampton

Hoje em dia, não é preciso procurar muito para encontrarmos um embate da Premier League com participação portuguesa, mas poucos duelos da liga inglesa concentrarão mais futebolistas nacionais do que um Manchester City - Wolverhampton. No embate disputado no Etihad, um penálti marcado por Sterling aos 66' deu o triunfo à equipa da casa num jogo com participação de nove jogadores lusos.

Do lado do City, Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo foram titulares, enquanto que, por parte da formação de Bruno Lage, José Sá, Rúben Neves, Nelson Semedo e João Moutinho jogaram de início e Podence e Trincão saíram do banco perto do fim.

A partida foi integralmente dominada pelos campeões em título, mas o Wolverhampton defendeu-se bem e condicionou com eficácia o ataque do adversário. Com Sá sempre seguro na baliza, os visitantes sofreram um duro revés em cima do intervalo, quando Raúl Jiménez, já em tempo de compensação da primeira parte, viu dois amarelos num minuto e foi expulso, tendo o Wolverhampton de disputar toda a segunda parte com 10 homens.

Apesar da inferioridade numérica, o City teve sempre dificuldades para criar perigo e só chegou ao golo através de um penálti. Bernardo Silva, na direita, cruzou para a área, com o árbitro a entender que João Moutinho cortou a bola com o braço, numa decisão muito contestada pelo médio que alinhou no FC Porto e Sporting.

Jack Thomas - WWFC/Getty

Na conversão do castigo máximo, Sterling bateu José Sá e apontou o golo que daria os três pontos aos visitados. Foi o 100.º tento do inglês na Premier League. Após um começo de temporada com menor protagonismo, o ex-Liverpool tem estado em destaque nas últimas semanas, com cinco golos nos últimos oito compromissos do conjunto de Guardiola.

Já depois do minuto 80, Trincão e Podence foram lançados no jogo por Bruno Lage, mas o Wolverhampton não conseguiu chegar ao empate, somando a segunda derrota seguida na Premier League, algo que já não sucedia desde agosto. A escassez de golos estará a preocupar o técnico português, dado que a sua equipa não marca há quatro jornadas seguidas - nos últimos seis encontros da Premier League, o Wolverhampton só marcou um golo.

Já o City, que segue no topo da liga, chegou às 32 vitórias na Premier League em 2021. Só o Liverpool, em 1982, conseguiu mais triunfos num ano na história da primeira liga inglesa. Os reds conseguiram ganhar 33 partidas nesse ano, pelo que o City, que ainda tem quatro jornadas para disputar até 2022, pode somar mais um recorde.