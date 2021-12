Samuel Eto'o, o novo patrão de Toni Conceição: antigo avançado eleito presidente da Federação dos Camarões

Tribuna Expresso com Lusa

O antigo futebolista Samuel Eto’o, de 40 anos, foi eleito presidente da Federação Camaronesa (FECAFOOT), sucedendo no cargo ao compatriota Seidou Mbombo Njoya, e classificou a eleição como um dos “momentos de maior orgulho da sua vida”.

“Vou lembrar-me de hoje como um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Estou profundamente grato por ter sido eleito como o novo presidente da federação camaronesa”, escreveu o antigo avançado, na rede social Twitter.

O ex-ponta de lança de Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão ou Chelsea afirmou ainda: “Cada voto representa a energia e a ambição da família do futebol para levar este amado desporto a um nível que nunca vimos antes.”

Eto'o recolheu 43 dos 74 votos dos membros da federação, enquanto 31 foram atribuídos ao presidente cessante.

DANIEL BELOUMOU OLOMO/Getty

O novo presidente da FECAFOOT venceu o prémio de futebolista africano do ano em 2003, 2004, 2005 e 2010, e, entre 1997 e 2014, disputou 119 partidas pela seleção nacional, marcando um total 56 golos. Esteve presente nos Mundiais de 1998, 2002, 2010 e 2014 e, entre outros títulos coletivos, venceu a Liga dos Campeões por quatro vezes.

A federação que Eto'o passará, agora, a dirigir tem como selecionador nacional o português Toni Conceição. Desde 2019 no cargo, o técnico conseguiu garantir que os Camarões disputarão o play-off final da qualificação africana para o Mundial 2022, o qual consiste de uma eliminatória que, em caso de triunfo, colocará os "leões indomáveis" no Catar.

Já em janeiro e fevereiro de 2022, os Camarões serão os anfitriões da CAN, a Taça das Nações Africanas. Sorteada no grupo A, a equipa de Toni Conceição terá como rivais na fase inicial os conjuntos do Burquina Faso, Etiópia e Cabo Verde.