Depois de ter contraído covid-19 e sofrer problemas nos pulmões, Kimmich decide ser vacinado

Joshua Kimmich tem sido um dos nomes mais badalados nas últimas semanas no futebol internacional, mas não pelo que tem feito dentro de campo. O jogador alemão, de 26 anos, não se quis vacinar contra a covid-19 por querer "esperar por estudos a longo prazo", vindo depois a testar positivo.

E a recuperação do polivalente jogador alemão não está a ser fácil. Recentemente, o Bayern Munique anunciou que Kimmich não jogaria mais em 2021 por estar a lidar com as sequelas do vírus. "Estou bem, mas ainda não consigo treinar-me em pleno por ter pequenas infiltrações nos pulmões", salientou o jogador germânico.

Ora, Kimmich vem agora a público revelar que pretende ser vacinado e lamentar não o ter feito antes. Em entrevista ao canal alemão "ZDF", o médio polivalente diz que "era difícil" para ele "lidar com os medos e preocupações", sendo por isso que ficou "indeciso por tanto tempo".

Kimmich não é o único jogador do Bayern que não levou a vacina e tem tido problemas após testar positivo à covid-19. O avançado Choupo-Moting também tem sofrido dificuldades respiratórias e ainda não regressou aos treinos.