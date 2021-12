O arrependimento de Kimmich: “Em retrospectiva, gostaria de ter decidido vacinar-me mais cedo”

Após ter rejeitado vacinar-se contra a covid-19 por querer "esperar por estudos a longo prazo", o internacional alemão Joshua Kimmich, jogador do Bayern Munique, testou positivo à covid-19 e sofreu problemas nos pulmões, vendo mesmo o seu clube congelar-lhe o salário. No entanto, numa entrevista à televisão "ZDF", o médio revelou ter reconsiderado a sua posição, desejando agora ser inoculado.

"Talvez fosse preciso que eu passasse por aquilo que passei. Claro que, em retrospectiva, gostaria de ter decidido vacinar-me mais cedo", confessou Kimmich, que explicou que, para decidir não se vacinar, ponderou "quer os riscos da vacinação, quer os da doença", e que pensava que se "podia proteger se cumprisse as medidas de prevenção": "Como eu era testado a cada três dias, sabia que não era um perigo para os outros", considerou.

O germânico revelou que, antes de ter testado positivo, tinha "agendado a vacinação", só que, ao testar positivo, não foi possível ser inoculado. Agora, Kimmich assegura que, "quando for recomendado", irá ser vacinado.

Sobre os problemas nos pulmões que o têm afectado, na sequência da infecção, o jogador reconheceu que "não esperava ter sintomas", mas que, neste momento, "não pode treinar", por haver "riscos de consequências a longo prazo". "Têm sido tempos muito, muito difíceis para mim", sublinhou.

Kimmich, que se queixou das críticas que surgiram na imprensa - "sou só uma pessoa com medos e preocupações" -, garantiu "entender totalmente" a decisão tomada pelo Bayern de congelar o seu salário: "O clube estava no seu direito, fez uso do que estava ao seu alcance. Simplesmente, tenho de o aceitar", disse.