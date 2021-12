O Betis e a chuva de peluches, a tradição que acontece para que “nenhum menino fique sem o seu presente”

No último jogo em casa de cada temporada, o Real Betis Balompié promove uma chuva de peluches e brinquedos para depois oferecê-los a meninos carenciados. No intervalo do Betis-Real Sociedad, que acabaria 4-0, as gentes do Estádio Benito Villamarín lançaram das bancadas qualquer coisa como 19 mil bonecos.

“Ver o relvado do Estádio Benito Villamarín cheio de peluches converteu-se na imagem de cada Natal verdiblanco”, pode ler-se no site oficial do clube andaluz. Esta tradição tem lugar “para que nenhum menino fique sem o seu presente”, escreve ainda o clube onde em tempos idos desfilaram futebolistas como Denilson, Finidi e Alfonso.

De acordo com o clube sevilhano, foram registados inúmeros pedidos a requisitar estes brinquedos. Nas próximas semanas e meses, o Betis vai entregar os brinquedos a diversas instituições e associações de solidariedade e de trabalho social, nacionais e internacionais. Entre os destinatários, escreve o clube, estão a Comissão Espanhola de Atenção ao Refugiado e ainda crianças do projeto da fundação do Betis na Guiné Equatorial.

Esta chuva de solidariedade ocorreu pela terceira vez, sendo que no ano passado, devido às restrições da pandemia, teve outros contornos, menos especiais, já que se desenrolou através da internet. Na primeira edição foram recolhidos do relvado do Benito Villamarín cerca de 16 mil peluches. O ano passado foram 17.500. Este domingo voaram qualquer coisa como 19 mil peluches e muitos mais sorrisos. Golo do Betis.