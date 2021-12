Renato Paiva leva Independiente del Valle a um inédito título do Equador

O treinador português Renato Paiva sagrou-se na última madrugada campeão nacional do Equador, ao levar o Independiente del Valle ao primeiro título da sua história, numa final com o Emelec.

O título discutiu-se numa final a duas mãos e na noite de domingo o Independiente empatou 1-1 em Guaiaquil, depois de na 1.ª mão, disputada em Quito, ter vencido o rival por 3-1.

A equipa do antigo treinador do Benfica B começou cedo a ganhar, com um golo de Richard Schunke, aos 8’, com o Emelec a marcar nos descontos da 1.ª parte, num jogo marcado por um intenso temporal que obrigou mesmo à interrupção da partida.

Com esta vitória, Renato Paiva, que chegou ao Equador apenas esta época, inscreve o nome do Independiente del Valle na lista de vencedores do campeonato do país. Uma lista liderada pelo Barcelona de Guaiaquil, com 16 títulos. O Emelec, o adversário da final, tem 14 títulos.

O melhor marcador da prova é também jogador do Independiente del Valle: o argentino Jonathan Bauman, com 26 golos.