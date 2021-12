“Foi uma pessoa que nos emocionou a todos”: Xavi e o Boca-Barcelona em homenagem a Diego Maradona

A cidade saudita de Riade vai ser esta tarde o epicentro do pensamento maradoniano. Boca Juniors e Barcelona, os clubes mais importantes que Diego Armando Maradona representou, defrontam-se esta terça-feira para celebrar a vida do canhoto genial que morreu a 25 de novembro de 2020.

Xavi era bebé quando Diego passou por Camp Nou, falta-lhe memória, mas isso não faz falta para lhe dispensar alguns elogios. “Para nós, é uma honra estar aqui, a representar o Barça, e em homenagem a um dos maiores futebolistas da história”, começou por dizer o atual treinador do Barcelona, aqui citado pelo “Olé”.

“Foi uma pessoa que nos emocionou a todos, hoje em dia todos os futebolistas vemos vídeos de Maradona e emocionamo-nos", admite. O diário argentino lembra que Maradona elogiou o ex-médio, em 2011, dizendo que este dava “cátedra” em campo. Ou seja, jogava com conhecimento e autoridade.

Icon Sport

“É uma honra jogar contra o Boca, também representante de Maradona. De nossa parte, trataremos de dar a nossa melhor versão. É um bom teste para os jogadores que não participaram, no domingo, [no jogo] no Barça B e na primeira equipa. Vamos tentar experimentar jogadores como Dani Alves, futebolistas que não participaram muito nos últimos jogos e que têm muitas ganas de mostrar a nossa melhor cara”, garantiu Xavi.

Enquanto o Barcelona vive uma época atribulada, com a crise de resultados sempre vigente mesmo apesar da chegada de Xavi, o Boca Juniors acaba de conquistar a Copa Argentina. E o treinador, Sebastián Battaglia, explicou o que significa este jogo. “Como jogador, vives momentos únicos e este é um deles. Será um jogo bem complicado pelo rival. Vamos deixar tudo dentro de campo. Essa é a ideia. Por todo o tratamento, organização e receção que tivemos aqui, significou muito para todos nós. Estamos agradecidos e ansiosos pelo jogo.”

O jogo entre os ex-clubes de Diego Maradona começa às 17h e não tem transmissão televisiva em Portugal.