Será o adeus ao futebol? Sergio Agüero vai dar uma conferência de imprensa na quarta-feira para “explicar o seu futuro”

O Barcelona anunciou esta manhã que Sergio Agüero vai dar uma conferência de imprensa na quarta-feira para dar conta do seu futuro. Segundo o “Mundo Deportivo”, o argentino deverá comunicar a retirada do futebol por problemas no coração.

O episódio que ditou a paragem de Kun Agüero aconteceu a 30 de outubro, num jogo contra o Alavés, quando o jogador sentiu uma dor no peito. Mais tarde, soube-se que se tratava de uma arritmia.

O futebolista argentino, contratado pelo clube da Catalunha no verão, não jogou desde então. Ou seja, só fez cinco jogos com a camisola do Barça, o suficiente para, apesar da derrota, marcar um golo ao maior rival, o Real Madrid.

A conferência de imprensa do futebolista, agendada para as 11 horas portuguesas, no Estádio Camp Nou, terá a presença do presidente do Barcelona, Joan Laporta.