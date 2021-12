A carta de Messi ao amigo Agüero: “Praticamente toda uma carreira juntos, Kun...”

O argentino Lionel Messi assegurou que vai sentir a falta do compatriota Sergio Agüero, que se retirou do futebol esta quarta-feira devido a uma arritmia cardíaca, situação que ocorreu em outubro, num jogo ao serviço do FC Barcelona.

"Praticamente toda uma carreira juntos, Kun... Vivemos momentos muito lindos e outros que não foram assim tanto, mas todos eles fizeram unirmo-nos cada vez mais e sermos mais amigos. E vamos continuar a viver esses momentos fora do campo", escreveu Messi.

Numa mensagem na rede social Instagram, o futebolista do PSG lembrou "a grande alegria de levantar a Copa América há tão pouco tempo" pela seleção argentina, realçando os feitos conseguidos por Agüero em Inglaterra, no Manchester City.

"Dói muito ver como tiveste de deixar de fazer o que mais gostas, por culpa do que se passou. Certamente, vais continuar a ser feliz", disse Messi, acrescentando: "Vou sentir muita falta de estar contigo dentro do campo e de nos juntarmos na seleção".

Gustavo Pagano

O avançado internacional argentino anunciou esta quarta-feira o fim da carreira de futebolista profissional, aos 33 anos, devido a uma arritmia cardíaca.

“Esta conferência de imprensa foi convocada para informar que decidi deixar o futebol profissional. Os médicos disseram-me que a melhor decisão a tomar é deixar de jogar”, disse Sergio Aguero, visivelmente emocionado.

O anúncio foi feito durante um evento realizado na tribuna de Camp Nou, com a presença, entre outros, do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, dos jogadores da primeira equipa catalã e Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube em que Aguero jogou durante 10 anos (2011 a 2021).