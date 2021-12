CONMEBOL e UEFA anunciam criação de "Finalíssima" entre vencedores da Copa América e Europeu: Argentina e Itália jogarão em Londres em junho

Ao longo dos últimos meses, a CONMEBOL, entidade máxima do futebol na América do Sul, e a UEFA, sua correspondente europeia, têm manifestado a intenção de trabalharem em conjunto, com os seus respetivos presidentes - Alejandro Domínguez e Aleksander Ceferin - a alinharem posições em relação a vários temas quentes do panorama internacional.

Agora, a cooperação entre CONMEBOL e UEFA deu novo passo em frente: ambas as organizações assinaram novo "Memorando de Entendimento", o qual, segundo comunicado oficial, servirá para fortalecer as relações entre as partes. E, no âmbito dessa cooperação, haverá, a 1 de junho de 2022, uma partida entre os vigentes campeões da Copa América e do Europeu.

Em Londres, Argentina e Itália medirão forças no "primeiro evento" de um conjunto de iniciativas "futebolísticas em benefício do futebol sul-americano", segundo o revelado pela CONMEBOL e a UEFA.

Além deste encontro, chamado de "Finalíssima", ambas as organizações irão abrir um escritório partilhado, também em Londres.

De acordo com Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, o Argentina - Itália será "acompanhado por outros eventos desportivos de primeiro nível, como convém à tradição do futebol sul-americano e europeu", explicando que "a abertura do escritório conjunto permitirá assumir novos projetos com agilidade e vigor para o benefício de milhões de adeptos nos nossos continentes e em todo o mundo".

Já Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, recordou a "longa tradição de cooperação entre a UEFA e a CONMEBOL, como se viu ao longo dos anos com competições como o Troféu Artemio Franchi ou a Taça Intercontinental".

Com efeito, esta "Finalíssima" repete o formato do mencionado Troféu Artemio Franchi. Esta competição disputou-se, de maneira oficial, em 1985 - com a França a derrotar o Uruguai - e 1993 - quando a Argentina bateu a Dinamarca.