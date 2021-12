Covid-19 ataca Premier League: Leicester-Tottenham é o quarto jogo adiado numa semana. 'Boxing day' pode estar em risco

O futebol inglês tem tido, ao longo dos últimos dias, vários contratempos relacionados com a covid-19. A pandemia tem levado ao adiamento de várias partidas, baralhando assim um calendário que, naturalmente, já é bastante apertado.

O Leicester - Tottenham, que se deveria disputar esta quinta-feira (16), foi adiado devido a um surto na equipa da casa, sendo assim o quarto jogo que não se realizará no espaço de uma semana devido ao vírus. O embate adiado entre foxes e spurs segue-se a outras partidas que também não se realizaram, entre Brighton e Tottenham, Burnley e Watford e Brenford e Manchester United (minutos depois da publicação deste texto, foi anunciado que mais um jogo, o Man United - Brighton, que estava agendado para sábado, foi adiado).

É o terceiro encontro consecutivo do Tottenham que é adiado, após os compromissos frente ao Rennes, para a Conference League, e Brighton, para a Premier League, não se terem realizado devido a um surto na equipa de Antonio Conte.

Num primeiro momento, a Premier League havia rejeitado abordagens de Leicester e Tottenham no sentido de que o desafio não se realizasse, mas a organização acabou por aceitar esse desfecho quando uma nova vaga de positivos no Leicester deixou o conjunto de Brendan Rodgers sem jogadores suficientes para completar a equipa.

O Leicester anunciou que "fechou todas as áreas dedicadas à primeira equipa" no centro de treinos, tendo cancelado, também, todas as atividades a envolver os jogadores do plantel principal, para assim tentar "quebrar o ciclo de contágios e reduzir o risco de infecções futuras".

Este é um procedimento semelhante ao colocado em prática pelo Manchester United na segunda-feira.

Também o Chelsea, segundo informações do "The Guardian" e "The Athletic", está a contas com um surto de infeções de covid-19. Mateo Kovacic já havia testado positivo mas, de acordo com as referidas fontes, vários elementos dos campeões da Europa deram, também, positivo nas últimas horas. Ainda assim, o "The Athletic" informa que a partida entre os blues e o Everton, agendada para esta quinta-feira, "irá ser disputada".

Na quarta-feira, o Brighton viu um pedido de adiamento do seu jogo frente ao Wolves - a equipa de Lage venceu por 1-0 - não ser aceite pela Premier League. Graham Potter, técnico do Brighton, disse que a sua equipa tinha "três a quatro" casos positivos.

Com notícias de casos noutras equipas da Premier League, como o Aston Villa, bem como de outras divisões do futebol inglês - um surto no Sheffield Wednesday levou a que a partida frente ao Accrington, da League One, fosse adiada-, teme-se que a habitual jornada do boxing day, disputada a 26 de dezembro e parte fundamental da tradição do jogo britânico, possa estar em risco.

O Brentford, com 13 casos positivos entre jogadores e equipa técnica, é um dos clubes da Premier League afetados. Ora, o seu técnico, Thomas Frank, considera que se deveria "adiar toda a jornada da Premier League do próximo fim de semana", tal como a "ronda da Taça da Liga marcada para meio da próxima semana", para assim "quebrar a cadeia de contágios" com o objetivo de "assegurar que o boxing day vai para a frente e será disputado".