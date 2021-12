Depois de Marcelo e Modric, Real Madrid anuncia mais 5 casos de covid-19

A covid-19 está a castigar o plantel do Real Madrid por estes dias: depois de serem comunicadas as infeções de Marcelo e Luka Modric, os líderes da La Liga dão conta de que Marco Asensio, Gareth Bale, Andriy Lunin e Rodrygo também estão infetados com o coronavírus.

Para além destes futebolistas, o adjunto e filho de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, também recebeu um teste positivo para a covid-19.

O Real Madrid publicou a atualização do boletim clínico nesta tarde de quinta-feira.

A equipa de Madrid está na primeira posição do campeonato, com mais oitos pontos do que o Sevilha de Julen Lopetegui, que tem menos um jogo.