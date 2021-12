Hulk foi rei na final da Copa e Grêmio vai deixar sair os nomes pesados: as últimas do Brasil

A temporada eterna no Brasil terminou finalmente com a conquista da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, que já havia conquistado o Brasileirão. Hulk, o melhor marcador do campeonato, foi também o artilheiro da Taça.

É por esta altura que começam os rumores infinitos, as afinações nos plantéis e os cortes. O Grêmio, que surpreendente desceu para a Série B, não vai renovar com Rafinha, ex-Bayern, Cortez e Diego Souza, ambos com passagens no Benfica. Diego Souza, que na Luz deverão lembrar como um médio, joga atualmente no ataque e até fez 24 golos esta época.

Os contratos dos futebolistas terminam no final de dezembro.

O Grémio quer reduzir cortar ao meio a folha salarial do clube, o que deverá afastar os grandes nomes do balneário, por isso mesmo Douglas Costa deverá sair. “O empresário dele foi de sensibilidade e parceria bacanas connosco”, admitiu o vice-presidente do Grêmio, aqui citado pelo “Globo Esporte”.

“Esse jogador todo mundo sabe que é caríssimo. É excepcional, mas deu pouco retorno ao clube. É um craque de bola, mas ficou muito tempo machucado, então temos que conversar. Tem muita qualidade, mas não tem nada decidido em relação a ele”, sublinhou.

Silvio Avila

E, falando ainda do jogador que foi protagonista de algumas polémicas recentemente, acrescentou: “É muito caro para o que o Grêmio vai disputar, que é a Série B do Brasileiro, a Copa do Brasil e o Gauchão. É difícil a manutenção no plantel por tudo que evidenciei”.

O Palmeiras de Abel Ferreira anunciou a contratação de Eduard Atuesta, um colombiano, de 24 anos, que estava no Los Angeles FC. O jogador assinou um contrato válido por cinco temporadas. O verdão desistiu da contratação do zagueiro chileno Valber Huerta, por ter chumbado nos exames médicos.

Abel Ferreira estará também atento ao avançado Wesley Moraes, do Aston Villa e que está atualmente emprestado ao Club Brugge, da Bélgica.

O Corinthians anunciou na quarta-feira a contratação de Paulinho, ex-futebolista de Barcelona e Tottenham. Um dos nomes fortes do mercado, tal como aconteceu em Portugal, tem sido Edinson Cavani, mas o alegado interesse do Barcelona e o valor avultado da remuneração terá esfriado a intenção do Timão.

O Fluminense, que poderá estar atento à situação do português Nani, anunciou nos últimos dias o treinador Abel Braga e o médio Felipe Melo, que estava no Palmeiras.

O primeiro troféu nacional da próxima temporada vai ser a Supercopa do Brasil, que será jogada entre Atlético Mineiro e Flamengo. O jogo está agendado para 20 de fevereiro.