Pelo segundo ano seguido, os clubes gastaram menos em transferências. No entanto, os valores pagos a intermediários não estão a descer

A FIFA publicou um relatório sobre os gastos realizados pelos clubes em intermediação de transferências de jogadores. Este documento mostra que estes valores se têm mantido estáveis, isto apesar de as cifras despendidas pelos diferentes emblemas em compras estarem a descer.

De acordo com o estudo feito pela entidade máxima do jogo a nível global, o valor total gasto pelos clubes, em todo o mundo, por serviços de intermediação foi, em 2021, de €443 milhões. Das 17.945 transferências de futebolistas profissionais masculinos que foram introduzidas no TMS - o sistema através do qual são geridas as compras e vendas no futebol internacional -, 3545 (19,8%) envolveram, pelo menos, um intermediário.

A esmagadora maioria dos valores pagos para intermediação foi feita por clubes europeus. Dos €443 milhões gastos globalmente em comissões, 95,8% proveio de emblemas localizados em federações da UEFA.

Só Inglaterra (com €118 milhões gastos com comissões em 2021), Alemanha (€74,7 milhões), Itália (€65 milhões), Espanha (€30,8 milhões), França (€26 milhões) e Portugal (€25,7 milhões) foram responsáveis por 77% do valor total ao longo do ano.

Ora, os já referidos €443 milhões pagos em comissões por intermediação representam um valor muito semelhante ao gastos em 2020, havendo um aumento de 0,7%. Esta estabilização contrasta com o que se tem visto nos valores transacionados entre os clubes.

Em 2020, o montante global gasto em compras de jogadores pelos clubes desceu 23,4%, ao passo que em 2021 a queda foi de 13,9%. Não obstante, esta diminuição não se tem traduzido numa redução das cifras para intermediação.

Também no que se refere ao mundo das comissões, o futebol feminino apresenta uma realidade bem diferente do masculino. Em 2021, houve 1287 transferências de futebolistas profissionais femininas registadas no TMS, das quais 300 (23,3%) envolveram, pelo menos, um intermediário.

FIFA promete mais "modernização e transparência"

A entidade liderada por Infantino também aproveitou para reiterar o seu compromisso com uma mudança no sistema de transferências a nível mundial, nomeadamente na regulamentação das comissões a intermediários. De acordo com a FIFA, as novas regras deverão entrar em vigor em 2022.

FABRICE COFFRINI/Getty

De acordo com a entidade, "o sistema de transferências não traduz os princípios da FIFA", precisando de ser "modernizado". Para a organização presidida por Infantino, "a subida do aumento dos valores em comissões, não sendo esse valor reinvestido em transferências no jogo, não é sustentável".

Assim, a FIFA irá colocar em prática quatro medidas para "criar uma estrutura mais transparente que beneficie todos no futebol". Estas são a reintrodução de uma licença obrigatória para todos os agentes, a criação de uma taxa máxima de comissão, a limitação da representação múltipla e a criação do "centro de compensação", o qual irá "centralizar e automatizar a distribuição de pagamentos de solidariedade e direitos de formação". Esta será uma entidade "separada e independente da FIFA", procurando agilizar o processo da chegada do dinheiro aos clubes formadores e a todos os que devem receber verbas do mecanismo de solidariedade.

Com estas novas medidas, a FIFA quer "clarificação, transparência e maximização do dinheiro que vai para o futebol como um todo", procurando criar um "sistema mais justo e equitativo", que forneça "maior protecção para todos os profissionais" do jogo.