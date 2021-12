Inter anuncia ter chegado a acordo com Christian Eriksen para a rescisão do contrato "por acordo mútuo"

O Inter de Milão anunciou, em comunicado oficial, ter chegado a acordo com Christian Eriksen para a rescisão do contrato por "acordo mútuo". Termina, assim, a ligação do médio dinamarquês ao clube italiano, a qual durava desde janeiro de 2020. Inter desejou a Eriksen "o melhor para o seu futuro".

Esta saída do centrocampista do conjunto de Milão era um cenário que se vinha traçando como inevitável desde há alguns meses. Após sofrer uma paragem cardíaca no Dinamarca - Finlândia do Euro 2020, foi colocado a Eriksen um Cardioversor-Desfibrilhador Implantável. Ora, as regras da Serie A não permitem que um futebolista jogue tendo este tipo de aparelho.

“O jogador foi temporariamente inibido, pela autoridade médica italiana, da atividade desportiva na temporada atual”, comunicou, em outubro, o Inter, ressalvando que, embora não cumpra os requisitos para jogar em Itália, Eriksen poderá ter a porta aberta de outros países que o permitam para “retomar a sua atividade competitiva”.

Em junho, Victor Gil, cardiologista e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, disse à Tribuna Expresso quais eram os riscos da prática de desporto tendo um Cardioversor-Desfibrilhador Implantável: “Correr para uma pessoa em risco de morte súbita com um desfibrilador é possível, agora a prática de desportos potencialmente com alguma violência, ou pelo menos com alguma interação entre pessoas, de onde pode resultar um traumatismo, é muito complicado”. afirmou o cardiologista, realçando que ainda assim há jogadores que arriscam, mas correm o risco de se “magoar seriamente ou até deslocar os fios [do aparelho que vão ao coração]”.

Resta, agora, saber se Eriksen irá prosseguir a sua carreira numa liga que permita competir possuindo este tipo de aparelho. Para já, o que é certo é que o período do médio no Inter, o terceiro clube da sua carreira sénior - depois de Ajax e Tottenham -, terminou.

Ao serviço da equipa de Milão, Christian realizou 60 jogos, marcando oito golos. Na temporada passada, contribuiu para o triunfo na Serie A, ajudando a quebrar a hegemonia da Juventus na competição.