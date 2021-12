Presidente do Palmeiras começou a receber dinheiro na conta vindo dos adeptos. Tudo para comprar um avançado: “Não adianta, façam-se sócios”

Foi uma das primeiras aparições públicas de Leila Pereira como nova presidente do Palmeiras, um “clube gigante” onde está atualmente Abel Ferreira e a sua equipa técnica. Para além de garantir a permanência do treinador português, a dirigente contou uma história insólita.

“Quando foi divulgado o meu endereço e o CPF [o NIF brasileiro], recebi centenas de pix [equivalente a MBWay]”, começou a contar a nova responsável pelos bicampeões da América.

“Quando eu vi, falei que era um ataque de hacker. Mas como, depositando dinheiro na minha conta? Nunca vi uma coisa dessas [risos]. São torcedores depositando na minha conta para que eu traga um centroavante, está lá na descrição quem é que o torcedor quer que eu traga. Foi uma coisa inusitada, o torcedor é fantástico. Estou com o dinheiro na minha conta e vou reverter esse valor para o Palmeiras. Peço ao torcedor, se quiser ajudar o Palmeiras, entre agora no site e inscreva-se como sócio”, contou, apelando ainda aos adeptos do verdão para pararem de enviar dinheiro para ela.

Lembrando que o clube tem 40 mil sócios, Leila Pereira deixou um desafio: “Vamos dobrar! Olha a nossa força. Esse valor é 100% revertido para a aquisição de jogadores. Peço a você, torcedor que mandou um pix para a conta da Leia, não adianta. Tem de se inscrever no nosso sócio Avanti. Seja sócio e está a ajudar diretamente o nosso futebol”, disse, inventado ali no momento uma campanha do clube.

Sobre Abel Ferreira, Leila Pereira deixou uma certeza: “O nosso técnico campeão da Libertadores fica. Ele tem contrato até 2022, com a possibilidade de se estender até final de 2023. Sempre foi o desejo da presidência, mas preciso do desejo do técnico. E tenho a certeza que ele está muito feliz aqui no Palmeiras e os nossos milhões de torcedores também”, disse.

E concluiu: “Estava ansiosa para vos dar esta notícia. Toda a comissão técnica, direção, staff de futebol, todos vão permanecer. Gente, como se pode alterar uma equipa tão vencedora? É isso que queremos: pessoas competentes que lutem juntas para que o Palmeiras seja vitorioso”.

Buda Mendes/Getty

O centroavante, ou avançado, é realmente uma das prioridades de Abel Ferreira para reforçar o plantel, principalmente depois das prováveis saídas de Luiz Adriano e Willian. De acordo com o “Globo Esporte”, o Palmeiras estará a preparar um forte investimento para aquela posição.

Um dos nomes em cima da mesa é o de Yuri Alberto, um avançado de apenas 20 anos, do Internacional, um clube que estará a pedir 20 milhões de euros em troca.

Por outro lado, a equipa técnica dos atuais campeões da Libertadores estará interessada em Valentín Castellanos, do New York City, dos Estados Unidos. O argentino foi campeão na MLS, o campeonato norte-americano, e ganhou a corrida para melhorar marcador do torneio (22 golos).

Uma solução, ainda segundo o “Globo Esporte”, é Wesley Moraes, um avançado do Aston Villa que está emprestado ao Club Brugge, da Bélgica. A ideia, como não está a ter os minutos desejados, passa por resgatá-lo, também por empréstimo.

Mais concreta parece estar a transferência de Rafael Navarro, um avançado do Botafogo, que pode chegar a custo zero depois de um ano interessante na Série B.