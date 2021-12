Fenerbahçe anuncia saída de Vítor Pereira do comando técnico da equipa turca

Meia temporada depois de ter voltado ao Fenerbahçe, está terminada a segunda aventura de Vítor Pereira pelo futebol turco. O conjunto de Istambul anunciou, através das redes sociais, a saída do técnico português, comunicando ter chegado a um acordo com o treinador para a rescisão de contrato.

Após ter orientado o Fenerbahçe em 2015/16, Vítor Pereira regressou ao cube no último defeso. No entanto, o português nunca conseguiu obter regularidade a nível de resultados, tendo começado, desde muito cedo na época, os rumores sobre uma possível saída do cargo.

Na Superliga turca, o Fenerbahçe está em quinto lugar, após oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, estando a 14 pontos de distância do líder, o Trabzonspor. Na Liga Europa, o Fener terminou em terceiro lugar do grupo D, atrás de Eintracht Frankfurt e Olympiacos, o que valeu aos turcos a repescagem para o play-off da Liga Conferência Europa.

A saída de Vítor Pereira dá-se após algumas semanas difíceis. Depois de ter ganho, a 21 de novembro, ao Galatasaray, o Fenerbahçe só venceu uma das últimas seis partidas, consumando-se agora a separação entre o treinador português e o emblema de Istambul.

Recorde-se que Vítor Pereira, de 53 anos, já orientou clubes como o FC Porto, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, o Olympiacos, da Grécia, o 1860 Munique, da Alemanha, ou o Shanghai SIPG, da China. Foi campeão nacional em Portugal, por duas vezes, bem como na China e na Grécia.