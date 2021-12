O duplo Jota: marcou um golo e depois bateu o penálti que fez o Liverpool sobreviver na Taça da Liga inglesa

O futebolista português Diogo Jota ‘carimbou’ hoje a qualificação do Liverpool para as meias-finais da Taça da Liga inglesa, ao converter o derradeiro pontapé no desempate por grandes penalidades com o Leicester, depois de ter marcado no tempo regulamentar.

Em Anfield Road, os visitantes, que contaram com o lateral luso Ricardo Pereira de início, chegaram ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Jamie Vardy, aos nove e 13 minutos, e James Maddison, aos 33, sendo que, pelo meio, Alex Oxalade-Chamberlain reduziu para os ‘reds’, aos 19.

Sem alguns ‘pesos pesados’ à disposição, Jürgen Klopp lançou Diogo Jota ao intervalo e o avançado internacional português deu esperança ao Liverpool, aos 68 minutos, antes de o japonês Takumi Minamino fixar a igualdade 3-3 quando já nada o fazia prever, aos 90+5.

A partida acabou por ser decidida no desempate por grandes penalidades e, nesse particular, o Liverpool revelou-se mais eficaz, com Diogo Jota a converter o castigo máximo decisivo, após o guardião Caoimhin Kelleher defender dois pontapés de jogadores do Leicester.

Nas meias-finais da competição, o Liverpool vai defrontar o Arsenal, que na terça-feira eliminou o Sunderland, do terceiro escalão, graças a um triunfo por 5-1.

A outra meia-final vai proporcionar um dérbi londrino entre o Tottenham, finalista da época passada, e o Chelsea.

Os ‘spurs’ venceram hoje o West Ham por 2-1, com golos do holandês Steven Bergwijn, aos 29 minutos, e do brasileiro Lucas Moura, aos 34, enquanto Jarrod Bowen assinou o tento dos ‘hammers’, aos 32.

Por seu lado, o Chelsea assegurou a presença na próxima fase através de um triunfo por 2-0 sobre o Brentford, mas os golos dos ‘blues’ apenas apareceram na fase final do encontro, com o sueco Pontus Jansson a marcar na própria baliza, aos 80, e o italiano Jorginho a converter um penálti, aos 85.

Os jogos da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa estão agendados para a primeira semana de janeiro de 2022, enquanto os da segunda mão realizar-se-ão na semana seguinte, em datas ainda a definir.

A final da competição terá lugar em 27 de fevereiro de 2022, no Estádio de Wembley, em Londres.