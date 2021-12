Steven Gerrard está infetado com covid-19 e vai falhar os próximos dois jogos do Aston Villa, confirma clube

Steven Gerrard, o treinador do Aston Villa, está infetado com covid-19 e por isso vai falhar os dois próximos jogos do clube a contar para o campeonato.

“O Aston Villa pode confirmar que o treinador principal, Steven Gerrard, estará indisponível nos próximos dois jogos para a Premier League, com Chelsea e Leeds United, já que estará em isolamento depois de testar positivo à covid-19”, pode ler-se num comunicado do clube, aqui citado pelo “The Guardian”.

O diário britânico lembra que o último jogo do Aston Villa, contra o Burnley, foi adiado no fim de semana passado devido a casos de covid-19.

Nos últimos dias foi-se anunciando que o Boxing Day estava em xeque, já que 25 jogos das quatro principais divisões do futebol inglês foram adiados.