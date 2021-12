Patrick Vieira testa positivo à covid-19 e falha Crystal Palace-Tottenham

O treinador do Crystal Palace, o francês Patrick Vieira, testou positivo ao coronavírus responsável pela pandemia de covid-19 e vai estar ausente no jogo deste domingo frente ao Tottenham, da 19.ª jornada da Premier League.

“Podemos confirmar que o técnico Patrick Vieira está em isolamento depois de um teste positivo e vai estar ausente do banco no jogo de hoje com os spurs. O treinador adjunto Osian Roberts vai substituir Patrick Vieira”, refere o clube em comunicado.

Vários jogos foram adiados nas últimas semanas devido aos casos positivos ao coronavírus em equipas da Premier League. Na 19.ª jornada foram adiadas as partidas Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton, que estavam agendadas para hoje, dia do tradicional Boxing Day.