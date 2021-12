Uma barrigada de Natal no Boxing Day: 14 golos só nos jogos de Manchester City e Arsenal

O Manchester City voltou a passar por cima de um adversário. Desta vez, foi o Leicester City de Brendan Rodgers: os cityzens golearam por 6-3 e cimentam a liderança da Premier League.

O início de jogo foi avassalador, com um detalhe técnico e fluidez ofensiva que só se vê atualmente no campeão inglês. Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no 11, o City já vencia por 4-0 aos 21’. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan e Raheem Sterling fizeram os golos.

Depois do intervalo, os visitantes taparam os buracos do orgulho e foram atrás do resultado. Entre os 55’ e 65’, o Leicester reduziu para 4-3, com golos de James Maddison, Ademola Lookman e Kelechi Iheanacho.

Mas o empate épico nunca chegaria. Aymeric Laporte dilatou a vantagem a 20 minutos do fim, e Sterling voltou a marcar, já perto do minuto 90, para sossegar Pep Guardiola e companhia. Resultado final: 6-3.

O City só sofrera 9 golos em 18 jornadas. Esta tarde sofreu um terço dos golos até aqui. Por outro lado, confirmou o gosto pelo golo: nos últimos três jogos marcou 17 golos.

Harriet Lander

O Boxing Day, que teve três jogos adiados (Wolves-Watford, Liverpool-Leeds e Burnley-Everton), foi regado com muitos, muitos golos: Tottenham 3-0 Crystal Palace; West Ham 2-3 Southampton; Norwich 0-5 Arsenal.

Ainda faltam três jogos para encerrar esta jornada: Burnley-Chelsea, Brighton-Brentford e Newcastle-Manchester United, este último jogado apenas na segunda-feira (20h, Sport TV1).