Barcelona oficializa contratação de Ferran Torres ao Manchester City

Era uma daquelas notícias às quais parecia só faltar a confirmação oficial, de tal maneira que o próprio Pep Guardiola admitiu que essa oficialização poderia estar próxima. E agora está confirmado: Ferran Torres é reforço do Barcelona.

Aos 21 anos, o avançado espanhol troca o Manchester City pelo clube catalão, com o qual assina até 2027. Segundo meios de comunicação em Espanha, como o "AS" ou o "Mundo Deportivo", e em Inglaterra, como a "Sky Sports", o negócio fez-se por €55 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais €10 milhões em variáveis segundo o rendimento do jogador.

Ferran volta à La Liga depois de uma temporada e meia no City. No defeso de 2020, o atacante foi contratado ao Valência, fazendo 13 golos em 36 partidas na sua primeira temporada em Inglaterra, ajudando a equipa de Guardiola a ganhar a Premier League e a Taça da Liga. Nesta época, Ferran somou três tentos em sete encontros pelo conjunto de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo.

Ferran Torres chega ao Barça depois de se ter afirmado como peça fundamental da seleção espanhola de Luis Enrique. Com 12 golos em 22 internacionalizações, marcou duas vezes no Euro 2020, tendo ainda bisado na meia final da Nations League contra Itália.

Trata-se do segundo reforço dos catalães para este mercado de inverno, juntando-se a Dani Alves, que assinou pelo Barça em novembro mas só poderá competir oficialmente a parti de janeiro.