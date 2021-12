Alô, Flamengo? Presidente da federação polaca anuncia rescisão do contrato de Paulo Sousa

O presidente da federação polaca de futebol anunciou esta tarde a rescisão do contrato com Paulo Sousa, que tem agora caminho aberto para assinar finalmente pelo Flamengo.

Num tweet, Cezary Kulesza escreveu o seguinte: “O Conselho de Administração da federação polaca de futebol (PZPN) decidiu por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Sousa. Como parte do acordo, o ex-selecionador pagará a indemnização à PZPN de acordo com as expectativas da federação”.

Este anúncio surge três dias depois do pedido do português. No domingo, também no Twitter, Kulesza demonstrou a sua indignação: "Fui informado pelo Paulo Sousa de que queria rescindir o contrato por causa da oferta de um clube. Trata-se de um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente".

Na ressaca desta história também Zbigniew Boniek, antiga lenda do futebol polaco e ex-presidente da federação polaca, também demonstrou o seu desagrado. "Sinto-me estranho com esta situação. Fiz dele selecionador nacional. (…) A tarefa dele era apurar-nos para o play-off, algo que conseguiu. (…) Tenho de dizer que estou incrivelmente enojado”, admitiu o ex-futebolista da Juventus, tal como Paulo Sousa.

Do Jamor para o Maracanã

O treinador português começou a carreira nos sub-16 de Portugal. Depois, mudou-se para o Reino Unido, onde treinou o Queens Park Rangers, Swansea City e Leicester City. No Videoton, da Hungria, começou a disputar títulos, algo que aconteceu definitivamente no Maccabi Tel Aviv, do Israel, e Basileia, da Suíça.

Em 2015, o ex-médio que atuou na Juventus mudou-se para um histórico rival, a Fiorentina, onde apresentou futebol de alto gabarito e terminou nas 5ª e 8ª posições. A caminhada internacional prosseguiu depois na China e França, ao serviço do Tianjin Quanjian e Bordéus.

A herança que recebe do Flamengo, que era treinado por Renato Gaúcho, é interessante: o mengão foi vice-campeão do Brasileirão e finalista vencido da final da Copa Libertadores, conquistada pelo segundo ano consecutivo pelo Palmeiras de Abel Ferreira.