José Mota: “O FC Porto tem 90% ou 95% de favoritismo. Mas nós gostamos de criar situações que não são normais”

Favoritismo do FC Porto

“Percebemos as diferenças que existem entre o FC Porto e o Aves. A ideia do Casillas é uma ideia que é geral: se falarmos com o povo português percebemos que o FC Porto tem 90% ou 95% de favoritismo. Mas nós gostamos de criar situações que não são normais. Queremos contrariar essa ideia. Queremos ser uma equipa com capacidade, tranquila, a viver esta final. A maior parte dos nossos jogadores nunca jogaram uma Supertaça, o treinador nunca jogou uma Supertaça e por isso queremos viver o momento e aproveitar o momento”

Vitória importante para campeonato

“As vitórias ajudam sempre a moralizar. Se vencermos será um marco para todos. Entrar a ganhar é sempre bom, mas são provas diferentes: no campeonato teremos de ser rigorosos, não é por termos vencido a Taça de Portugal que vamos ter facilidades. O Desp. Aves tem de ter a humildade de saber a sua dimensão e o nosso objetivo é a permanência, com tranquilidade e qualidade de jogo”.

Vitória na Taça

“Nós estávamos motivadíssimos e ao contrário do que as pessoas dizem, não foi pela semana do Sporting, não foi por demérito do adversário: ganhámos por mérito nosso. Tivemos uma boa dinâmica de jogo, estivemos concentrados e vencemos com todo o mérito. Em termos de motivação, neste jogo também estamos no máximo”