Não há Marega mas há André Pereira (os 'onzes' do primeiro troféu de 2018/19)

Se não há Marega, há André Pereira. E se não há Marcano, há Diogo Leite. Os dois jovens portistas são as principais novidades do onze escolhido por Sérgio Conceição para a Supertaça frente ao Aves.

Se Marcano já era uma ausência mais do que esperada, uma vez que já saiu do clube, a falta de Marega só foi notada na sexta-feira, quando o avançado não treinou, alegadamente para forçar uma transferência para o West Ham.

Sérgio Conceição acabou por não convocar Marega e aposta então em André Pereira, avançado de 23 anos que na época passada esteve emprestado ao Vitória de Setúbal, para se juntar a Aboubakar no ataque. Na defesa, Diogo Leite, jovem de 19 anos que jogava no FC Porto B, fará dupla com Felipe.

O onze do FC Porto: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera, Brahimi, Aboubakar e André Pereira.

Os suplentes: Vaná, Chidozie, Hernâni, Óliver, Corona, Adrián e Soares.

No Aves de José Mota, o principal ausente é Guedes, o herói da conquista da Taça de Portugal, que entretanto foi transferido para o Vitória de Guimarães.

O onze do Aves: Beunardeau; Nelson Lenho, Diego Galo, Jorge Fellipe, Rodrigo Soares; Falcão, Vítor Gomes, Braga; Amilton, Derley e Nildo Petrolina.

Os suplentes: Marco Pinto, Defendi, Michel Douglas, Luis Fariña, Bura, Carlos Ponck, Mama Baldé.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.