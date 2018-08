Taça da Liga: Sporting, Benfica e FC Porto já conhecem adversários. Leões começam defesa do título frente ao Marítimo

O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga, realizado esta sexta-feira no Porto, ditou que o Sporting vai iniciar a defesa do título em casa frente ao Rio Ave, numa primeira jornada que está marcada para 16 de setembro. Além da equipa do Funchal, no Grupo D estão ainda Feirense e Estoril-Praia.

A fase de grupos ficou assim definida:

Grupo A

Benfica

Rio Ave

D. Aves

Paços de Ferreira

Grupo B

Sp. Braga

Tondela

V. Setúbal

Nacional

Grupo C

FC Porto

D. Chaves

Belenenses

Varzim

Grupo D

Sporting

Marítimo

Feirense

Estoril