Vem aí a 2ª jornada da Liga: FC Porto e Benfica jogam fora, Sporting regressa a Alvalade

O Desportivo das Aves e o Tondela procuram hoje somar os primeiros pontos na edição 2018/19 da I Liga portuguesa de futebol, no jogo de abertura da segunda jornada. Benfica e Sporting jogam sábado e FC Porto domingo.

O campeão FC Porto joga no domingo em casa do Belenenses, já depois de Benfica e Sporting terem jogado na véspera com Boavista e Vitória de Setúbal, respetivamente.

Programa da segunda jornada

- Sexta-feira 17 agosto:

Desportivo das Aves -- Tondela, 20:30

- Sábado, 18 agosto:

Desportivo de Chaves -- Portimonense, 16:30

Boavista -- Benfica, 19:00

Sporting - Vitória de Setúbal, 21:00

- Domingo, 19 agosto:

Nacional -- Moreirense, 16:00

Rio Ave - Marítimo, 16:00

Belenenses - FC Porto, 18:30

Santa Clara - Sporting de Braga, 19:30 (20:30 de Lisboa)-

Segunda-feira, 20 agosto:

Vitória de Guimarães -- Feirense, 20:15