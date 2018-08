Sérgio Conceição diz ter "os melhores jogadores do mundo" e os mais focados, menos um em particular

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse, este sábado, esperar um jogo complicado no terreno do Belenenses, a contar para a segunda jornada da I Liga de futebol, mas garantiu que apenas admite a vitória.

O técnico dos dragões assegurou ter a lição bem estudada em relação ao Belenenses, salientando que o FC Porto está preparado para as dificuldades que pode encontrar.

"O FC Porto tem de marcar mais um golo do que o adversário para conseguir ganhar o jogo. É um jogo historicamente difícil, contra uma equipa que, à semelhança do que fez na parte final do último campeonato, é interessante, muito organizada sem bola, atrevida com bola, uma equipa competente", afirmou Sérgio Conceição.

"Falei do mercado quando achei que devia falar. Conhecem a minha postura e maneira de estar. Não sou padre, sou direto, e isto não quer dizer que não esteja em sintonia com a minha administração e com o meu presidente. Falei em período de pré-competição oficial, a partir da Supertaça não falei mais sobre isso», disse o treinador portista, aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Belenenses.

O mercado, as compras e as vendas

"O mercado fica à porta do Olival, concentro-me nos jogadores que tenho à disposição, são os melhores jogadores do mundo para preparar cada jogo como se fosse uma final, para ganhar.

Não deixo de dizer o que tenho de dizer, mas no momento certo, e achei que em determinados momentos da pré-época tive de falar do mercado e falei. Neste momento, acho que não o devo fazer e devo focar-me nesse jogo tão importante que vamos ter com o Belenenses."

Um lote de melhores onde não cabe, por enquanto, Marega

"Não sei se será uma boa notícia. Depende. Se o Marega treinar, se o Marega estiver comprometido, se o Marega estiver envolvido. Vamos ver. Não quero falar mais disso."

Aqui neste clube, pelo menos comigo, não tenho nenhum jogador que não estivesse envolvido, que tenha tido menos comprometimento ou envolvimento. Situações de fora, criadas pela imprensa, por um possível clube ou empresário, há sempre, mas nós conseguimos… aliás, esse foi um dos grandes segredos para o FC Porto ganhar o título. Essa frontalidade e honestidade que existiam no balneário foram a nossa grande força e penso que este ano está exatamente igual. E quem não está dessa forma não cabe ali dentro. Não há lugar para ele no balneário."