Bola no João - e é Félix o petiz

Era ao mesmo tempo bom e mau demais para ser verdade, e era preciso recuar uns anos até encontrar um dérbi tão desigual como este antes de ser jogado. Sabem como é: uma equipa pouco mudada contra outra em que praticamente só faltava mudar os centrais - o que aconteceu, por lesão inesperada de Mathieu - só pode dar num jogo de resultado daqueles.

A adivinhada superioridade do Benfica estava legitimada por uma série de informações que foram ditas durante a semana: no Sporting era quase tudo novo: o presidente, o treinador, os laterais, o guarda-redes, o capitão, os avançados, o trinco, o modelo, a estratégia, a tática, as ideias; e o Benfica apenas tinha de se avir com a falta do dolorido Jonas e as pernas eventualmente pesadas dos três jogos europeus que levava a mais; de resto, tudo na mesma.

E agora que o encontro acabou, a verdade é que o Benfica foi realmente superior ao Sporting, porque criou várias oportunidades que o espectacular Salin foi adiando antes do penálti de Nani, e também depois do empate do puto João Félix. O francês terá evitado dois ou três golos e os adeptos clássicos de café dirão que é “para isso que ele lá está”, e ele de facto lá esteve pelo menos em cinco momentos: nos dois cabeceamentos de Rúben Dias na primeira-parte, e nos remates de Pizzi, Zivkovic e Grimaldo na segunda.

Só que isto, por si, não justifica o final empatado de um dérbi enérgico, mas mal jogado, carregadinho de queixinhas, empurrões, rodinhas ao árbitro, e alguns lances duros e outros mal interpretados pela arbitragem - o do penálti disparatado de Rúben Dias não é um deles.

Mas vamos à bola.

Na primeira-parte, o Benfica raramente conseguiu encontrar soluções pelo meio do campo, e lançou-se inevitavelmente pelos corredores, através das correrias inconsequentes de Rafa ou do dois-mais-um entre Grimaldo e Cervi; Gedson, Pizzi e Fejsa estavam controlados pelo Sporting, pelo que os remates à baliza de Salin apareceram em lances de bola parada. Já Peseiro, cada vez mais esperto e cínico e prático na abordagem ao jogo, procurou explorar as costas de Fejsa com Montero, Nani e Bruno Fernandes a apostarem no contra-ataque. Resultado? Dois chutos que passaram ao lado de Odisseas.

O dérbi foi para intervalo sem golos e recomeçou com um tiro de Bruno Fernandes ao guarda-redes. E este foi o primeiro e único que foi à baliza do Benfica até ao penálti convertido por Nani (3 golos esta época), ao 64’, quatro ou cinco minutos depois de Luís Godinho apontar para o pontinho branco - além das dificuldades em acalmar a malta, o árbitro de Évora também não foi feliz com o microfone.

Ainda assim, havia muito, muito tempo para Rui Vitória tentar uma reação: Zikvovic já entrara para o lugar de Cervi, e depois foi a vez de Seferovic, ligeiramente afanado, e de João Félix por troca com Pizzi e Ferreyra. Ou seja, troca por troca, que Vitória é treinador que não gosta de dar passos maiores do que a perna, mesmo quando o jogo está a pedir um salto no escuro.

E porque os que entraram estavam frescos, o Benfica acelerou do meio-campo para a frente e enquanto Peseiro não se decidia a trancar a porta à ventania que ali vinha, João Félix pulou como um adulto e marcou de cabeça, algo que nem Ferreyra ou Seferovic conseguiram - e só então entrou Petrovic no Sporting.

Já era tarde para Peseiro, mas ainda podia cair para o lado do Benfica, embalado pelos adeptos e pelo desatino que foram aqueles minutos finais de carambolas, ressaltos e jogadores embrulhados uns nos outros.

Acabou 1-1.

A equipa de Vitória empatou quando tinha tudo - e teve quase tudo - para somar três pontos e deixar um dos rivais à mesma distância. E assim há um mito urbano que se mata e outro que se engorda: José Peseiro é um pé-frio e quem está melhor nem sempre vence.