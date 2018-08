Douglas e uma dedicatória muito especial: “Murilão, isto é para você”

O guarda-redes brasileiro Douglas defendeu praticamente tudo o que era defensável, sobretudo na segunda parte, quando o FC Porto carregou para tentar chegar ao empate. No final, Douglas falou emocionado, agradecendo ao grupo e a alguém muito especial: “Graças a Deus conseguimos reverter uma situação digfícil. Foi a atitude, o caráter... Trabalhamos muito bem durante a semana e esta é uma vitória do grupo. Vencer o FC Porto, o campeão, só engrandece. A nossa vida é assim: desafios grandes. Dissemos ao intervalo que tínhamos de ganhar a segunda parte, porque a primeira estava perdida. O importante eram os três pontos. Hoje é o aniversário do Murilo, o meu filho; Murilão, é para você [o prémio de melhor em campo]”