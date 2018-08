“Fomos lentos e pouco agressivos. Jogamos de semana a semana, não há desculpas para isto”

O que falhou

“Falharam algumas coisas, mas não foi por estar a ganhar dois a zero. Já na primeira-parte estávamos lentos na circulação e faltava agressividade lá à frente. Na segunda-parte, alertei que tínhamos de mudar a nossa dinâmica de jogo, não queria deixar passar o tempo. Acabámos por sofrer três galos e penso que é a primeira derrota em casa desde que treino o FC Porto. Temos de pensar no que nos levou a ganhar no ano passado e no que acabou de se passar aqui. Jogamos de semana a semana, não há desculpa, temos de fazer mais”

As lesões

“Não sei se são lesões [Brahimi e Corona], mas fadiga é de certeza. Mas são incidências do próprio jogo, temos de olhar com naturalidade. Os jogadores que estavam em campo tinham qualidade suficiente para não sofrer golos e, inclusivamente, fazer mais golos”