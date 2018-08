Os putos, as mudanças, os presidentes, os treinadores e os ausentes: guia para um dérbi de sábado à tarde

A história do dérbi faz-se em 302 duelos, com 130 vitórias para o Benfica, 108 para o Sporting e 64 jogos em que a vitória não foi para nenhum deles. Faz-se também de muitas histórias. Do primeiro jogo, a 1 de dezembro de 1907, no campo da Quinta Nova, em Carcavelos, quando o Sport Lisboa e Benfica ainda se chamava Grupo Sport Lisboa e a chuva foi tal que os jogadores do Sporting chegaram a abandonar o campo, até o árbitro, um inglês, e por isso habituado a intempéries, os avisar que o futebol não é só para se jogar ao sol. Ganharam os leões, por 2-1, num jogo decidido pelo fundador do clube que três meses depois seria novamente batizado, como Sport Lisboa e Benfica — Cosme Damião marcou, mas na baliza errada.

Nas histórias desta história também cabem Vítor Batista e o brinco perdido. Ou o jogo em que Jorge Coroado expulsou Caniggia e a repetição desse jogo, até a FIFA dizer que “não, não senhor”, e voltar tudo à primeira forma. Ou a noite em que, numa algarvia final da Taça da Liga, sentindo-se injustiçado depois de uma bola lhe ir ao peito e não à mão dentro da área, Pedro Silva, lateral do Sporting, de chapéu Louis Vuitton na cabeça, preferiu atirar a sua medalha para o relvado em vez de a guardar.

Hoje, à história de 111 anos de dérbis junta-se um 303º capítulo, logo à 3ª jornada do campeonato, na Luz (19h, BTV), com as duas equipas empatadas na tabela — duas vitórias em dois jogos. E, antes do apito inicial, isto é o que precisa de saber sobre o jogo mais importante da jornada.

Nove anos depois, não há Jesus

Novembro de 2009. O segundo mandato de José Sócrates como primeiro-ministro dá os primeiros passos. A sequela do filme “Twilight” domina o box office nos cinemas portugueses. A NASA anuncia que existe água em estado sólido na superfície da Lua. A Liga NOS ainda se chama Liga Sagres. E Jorge Jesus está pela primeira vez num dos bancos de suplentes do dérbi, do lado do Benfica. O jogo, em Alvalade, terminou sem golos, tal como terminaria o último dérbi de Jesus, também no campo do Sporting, então casa do técnico, a 5 de maio de 2018.

Entre esses dois jogos há duas constantes: golos e J.J. No total foram 23 jogos sempre com o agora técnico do Al-Hilal no banco de Benfica ou de Sporting. E o registo impressiona: 13 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Depois de ganhar três títulos no Benfica, Jesus mudou-se para o rival em 2015/16 e nos três primeiros duelos por três vezes bateu a ex-equipa: 1-0 na Supertaça, 3-0 na 1ª volta da Liga e 2-1 na Taça de Portugal. Mas nessa mesma temporada, na 2ª volta da Liga, perderia talvez o mais importante dos dérbis, por 1-0, resultado que, feitas as contas, roubou o título ao Sporting. Agora, está na hora de Jesus ver o dérbi de fora.

Rui Vitória vs. José Peseiro

Se Jesus está de fora, algures em Riade, Rui Vitória repete o dérbi. Será o seu 9º no banco do Benfica, tal como será a 9ª vez que Rui Vitória e José Peseiro se defrontam. A vantagem vai para o treinador do Benfica, mas à tangente: Vitória tem quatro triunfos, Peseiro três, e há que contar ainda com um empate. No primeiro duelo, logo à 5ª jornada da Liga em 2012/13, o Braga, então treinado por Peseiro, bateu o V. Guimarães de Vitória por 2-0. Nos últimos quatro encontros, já com Vitória no Benfica, Peseiro venceu na Luz em 2015/16 por 2-1, na sua breve passagem pelo banco do FC Porto.

Daí para cá, sorriu sempre Vitória: primeiro na Supertaça de 2016 (3-0), no regresso do treinador de Coruche a Braga. Pouco mais de um mês depois, nova vitória encarnada, agora por 3-1. Na última temporada, com Peseiro no banco do V. Guimarães, o Benfica venceu com dois golos de Jonas, que tem estado afastado das convocatórias dos encarnados, depois da novela das arábias e posteriores juras de amor eterno que curaram o aperto de coração de muitos adeptos benfiquista mas, aparentemente, não as dores de costas do brasileiro.

Os ausentes

E por falar em quem não vai estar, este será um dérbi de grandes ausências. Jonas, de quem já falámos, tem zero minutos oficiais esta temporada e, à partida, os primeiros não serão no dérbi de hoje. Curiosamente, com 99 golos apontados no total de jogos na Liga, Jonas apenas marcou uma vez ao Sporting em sete duelos: foi na última época e de grande penalidade. O avançado Castillo, um dos reforços do Benfica, também ainda recupera de uma microrrotura no gémeo da perna direita e está em dúvida para o jogo.

Do lado do Sporting, todas as velinhas estão acesas pela recuperação de Bas Dost, que saiu lesionado ao intervalo do encontro da semana passada frente ao V. Setúbal, com um problema muscular na coxa direita. Dost não tem sido particularmente feliz nos dérbis: nunca conseguiu ganhar (uma derrota e três empates) e, tal como Jonas, só marcou uma vez, na estreia, em 2016/17, num jogo que os leões perderam por 2-1.

As figuras

Vamos apenas para a 3ª jornada do campeonato e, numa fase tão precoce da época, é difícil apontar figuras. Ainda assim, é inegável que neste arranque da temporada encarnada, já com três jogos na Champions e dois na Liga, Pizzi tem tido uma importância fundamental e uma veia goleadora de fazer inveja a qualquer avançado. O médio marcou três vezes ao V. Guimarães no arranque da Liga e fez mais um golo ao Boavista na última jornada. Já esta semana, bateu o penálti que deu o único golo do Benfica no jogo com o PAOK e pelo meio falhou três ou quatro ‘cantados’ — a diferença entre belos números e estarmos aqui a falar de recordes para um médio esbarrou na barra ou passou a centímetros da baliza dos gregos.

Se o Benfica já anda nestas andanças da época oficial há umas semanas, o Sporting ainda só tem campeonato e, por isso, apenas dois jogos. Com tantas mudanças no onze, é difícil desatar a jogar de forma vistosa, mas Bruno Fernandes parece manter a toada do último ano: muita qualidade e ações decisivas. Se na 2ª jornada, frente ao V. Setúbal, andou meio desaparecido, na estreia, em Moreira de Cónegos, marcou um golo e fez a assistência para o terceiro. Não está ao nível de “Melhor Jogador da Liga 2017/18”, mas continua a ser essencial para o Sporting. Ainda para mais com Bas Dost em dúvida.

Os miúdos a ter debaixo de olho

Se há coisa da qual não se pode acusar Rui Vitória é de não apostar em jovens da formação do Benfica. Em anos consecutivos, os encarnados têm tido no onze miúdos esculpidos no Seixal. Primeiro foi Renato Sanches, que, depois de meia época em que foi decisivo para o título de 2015/16 dos encarnados, foi transferido para o Bayern Munique num negócio que valeu, no imediato, 35 milhões de euros à Luz. A temporada seguinte foi a da aposta e afirmação definitiva de Nélson Semedo, Lindelöf e Ederson. No final do ano, o primeiro mudou-se para Barcelona e os outros dois saíram para Inglaterra. E a época 2017/18 foi a de Rúben Dias. Os 31 jogos do central de 21 anos pelo Benfica foram suficientes para que Fernando Santos o convocasse para o Mundial.

Ao contrário de temporadas anteriores — e ressalve-se que o mercado ainda não fechou —, o Benfica conseguiu manter a sua pérola. O Lyon bem tentou, mas os milhões franceses não bateram a cláusula de rescisão. E se Rúben Dias deverá ficar, já há um novo diamante a despontar. O seu nome é Gedson Fernandes e tem sido titular no onze de Rui Vitória. Com 19 anos, terá hoje a primeira prova de fogo num dérbi, mas o médio já provou que não há jogos complicados que o atemorizem: frente ao Fenerbahçe, em Istambul, na 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions, além de ter sido o marcador do golo do Benfica, fez seis desarmes e três interceções (dados da GoalPoint), oferecendo muito à equipa nos dois lados do campo.

Além de Gedson, outro jogador formado na academia encarnada já mereceu a confiança de Rui Vitória em jogos oficiais esta época. É João Félix, que ainda esta semana, frente ao PAOK, entrou muito bem e esteve até perto de marcar o que seria o golo da vitória do Benfica. Mas, contando com a recuperação de Salvio, Félix deverá ter menos espaço para se estrear em dérbis.

Do lado do Sporting, era de esperar que este fosse o ano de Matheus Pereira, mas o caso do tweet na bancada colocou gelo na afirmação do jovem brasileiro. Quem está a aproveitar a falta de paciência de Matheus é Jovane Cabral. O extremo cabo-verdiano, de 20 anos, não foi titular nos dois jogos oficiais do Sporting, mas quando foi lançado por José Peseiro fez aquilo que um suplente deve fazer: mexeu com o jogo. Em Moreira de Cónegos, sofreu a grande penalidade que desbloqueou o encontro para o Sporting e uma semana depois, frente ao V. Setúbal, precisou de menos de 10 minutos para fazer a assistência que daria o golo da vitória aos leões — e por isso muitos sportinguistas pedem já a sua titularidade.

A instabilidade em Alvalade

Há coisas que não se passam dentro de campo mas que influenciam aqueles que lá trabalham. E a instabilidade que se instalou no Sporting no final da época passada e que teima em não amainar é uma delas. Entre jogadores que rescindiram e voltaram, jogadores que rescindiram e não voltaram, uma Comissão de Gestão provisória, um antigo presidente que ainda se considera presidente, uma luta eleitoral e contratações que chegam a conta-gotas, o Sporting vai tentando apanhar um comboio há muito em movimento. E é por isso (e também por jogar em casa) que o Benfica chega ao dérbi desta tarde como favorito — aliás, há várias temporadas que o Benfica não chegava tão favorito a um dérbi, o que, historicamente e segundo a sabedoria popular, pouco ou nada quer dizer.