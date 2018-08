Um Benfica de duas caras, um Sporting imprevisível e sete jogadores a reter: vamos falar sobre o dérbi

Um SL Benfica de duas caras

Nas duas primeiras jornadas do campeonato, frente ao Vitória Sport Clube (vitória por 3-2) e Boavista (vitória por 0-2), bem como nos jogos contra o Fenerbahçe e PAOK, para a 3ª eliminatória e playoff da Liga dos Campeões, o SL Benfica demonstrou versões diferentes:

1 Um SL Benfica que, com espaço para impor velocidade no seu processo ofensivo, conseguiu criar inúmeros desequilíbrios ofensivos, que só não se traduziram num maior número de oportunidades flagrantes de golo porque a definição (tomada de decisão dos jogadores) de vários desses ataques não foi a ideal;

2 Sem espaço para impor velocidade, foi um SL Benfica com dificuldades para criar em ataque posicional, principalmente pelo corredor central. Essas dificuldades também se fizeram sentir nos momentos em que foi necessário gerir o jogo com bola (vantagem no marcador), com o SL Benfica a demonstrar incapacidade para controlar o jogo com a bola em sua posse e com isso manter os adversários afastados da sua baliza.

Na melhor versão do SL Benfica têm-se destacado as combinações pelos corredores laterais e os cruzamentos atrasados, onde Pizzi tem sido peça-chave no momento da finalização, como ficou demonstrado contra o Vitória SC e Boavista - Salvio a ter condições para conduzir em velocidade até à grande área adversária e Pizzi a aparecer numa zona mais recuada para finalizar.

Um Sporting CP ainda à procura da melhor versão

Apesar dos 6 pontos conquistados nas duas primeiras jornadas, fruto das vitórias frente ao Moreirense (1-3) e Vitória Futebol Clube (2-1), o Sporting CP de José Peseiro tem demonstrando muitas dificuldades em vários momentos do jogo.

A nível ofensivo, dificuldades evidentes na construção, com a dupla de médios (Battaglia e Misic/Petrovic) a apresentar pouca qualidade nesse momento do jogo, o que leva os centrais do Sporting CP a procurar um futebol mais direto. A falta de capacidade para ligar o processo ofensivo de forma apoiada traduziu-se num número muito baixo de oportunidades de golo criadas em ataque posicional, uma vez que a bola poucas vezes chegou nas melhores condições às zonas de criação.

As exceções foram alguns lances pelos corredores laterais, onde a participação dos defesas laterais (Ristovski e Jefferson) na manobra ofensiva e a presença de Dost e Bruno Fernandes em zonas de finalização se revelaram fundamentais para a criação de oportunidades de golo.

A nível defensivo, é também um Sporting CP com muito trabalho pela frente. Os dois jogos já disputados, principalmente o primeiro contra o Moreirense, colocaram a nu várias fragilidades defensivas do Sporting CP. O bloco defensivo nem sempre se apresentou compacto (muito espaço entre a linha defensiva e a linha média) e os adversários conseguiram ligar alguns lances pelo corredor central.

O que esperar do dérbi?

A jogar em casa e neste momento com melhor coletivo, é de prever que o SL Benfica tenha a iniciativa do jogo e demonstre mais capacidade para criar situações de golo. Será portanto um SL Benfica a tentar impor velocidade no seu futebol (muito forte nas transições ofensivas), principalmente pelos corredores laterais, onde as dinâmicas ofensivas se revelam mais desequilibradoras, com os laterais (André Almeida e Grimaldo) a combinarem com os extremos (Cervi e Sálvio) e com os médios interiores (Pizzi e Gedson).

Do lado do Sporting CP, e com a quase certa ausência de Bas Dost, a equipa de Peseiro terá forçosamente de construir de forma mais apoiada pelo chão, uma vez que um jogo direto para Montero será estar constantemente a entregar a posse de bola ao SL Benfica. Será fundamental que o Sporting CP consiga fazer a bola chegar a Nani e Bruno Fernandes dentro do bloco defensivo do SL Benfica para que consiga criar com mais qualidade.

Do ponto de vista defensivo, a equipa que melhor condicionar a primeira fase de construção adversária e que mais competente for na transição defensiva (posicionamentos e agressividade) estará mais próxima da vitória.

A nível individual, e apesar de ambos os treinadores deixarem fora do 11 inicial alguns talentos, são vários os jogadores que podem fazer a diferença no dérbi:

Grimaldo

O lateral esquerdo do SL Benfica é da linha defensiva o mais competente com bola. Seja através da condução ou do passe e combinações curtas, Grimaldo é o defesa com mais qualidade no momento inicial da construção e o único que demonstra capacidade para desequilibrar quando enfrenta uma pressão mais alta e agressiva, o que num dérbi pode revelar-se decisivo.

Gedson

O jovem médio fará o seu primeiro dérbi ao serviço do SL Benfica e, tendo em conta o que demonstrou nas duas primeiras jornadas, pode ser um dos destaques do mesmo. A sua capacidade na condução de bola será fundamental nos momentos em que o SL Benfica tiver espaço para sair rápido para o ataque, bem como para penetrar no bloco defensivo do Sporting CP.

Pizzi

O homem golo do início de época do SL Benfica. Apesar de ser o médio, dos habituais titulares, com mais qualidade no passe, é na finalização que Pizzi se tem destacado neste início de época, tendo já apontado quatro golos nas duas jornadas disputadas. O seu posicionamento em zonas mais recuadas quando o SL Benfica conseguir ganhar a linha de fundo poderá ser uma das principais armas ofensivas.

Salvio

O extremo argentino não é um ás ao nível da tomada de decisão e por isso “estraga” alguns lances, mas é inegável que a sua velocidade e condução de bola têm sido decisivas para que o SL Benfica consiga desequilibrar em termos ofensivos, e no dérbi, num jogo em que se espera que tenha muito espaço para jogar, Salvio poderá ser um dos destaques do lado do SL Benfica.

Mathieu

O central francês é o defesa do Sporting CP que mais qualidade apresenta em todos os momentos do jogo. Na construção é o que tem mais qualidade no passe, o que pode ser fundamental para ligar o processo ofensivo de forma apoiada. Sem bola, a sua velocidade será fundamental, principalmente nos momentos de transição defensiva, onde terá de enfrentar as “flechas” do SL Benfica.

Bruno Fernandes

Muito do que o Sporting CP for capaz de fazer a nível ofensivo passará pelos pés do médio português. Dentro do bloco defensivo para receber e criar, ou a aparecer em zonas de finalização para fazer uso do seu remate, Bruno Fernandes será uma das principais armas ofensivas do Sporting CP no dérbi. Será também a principal referência para o início das transições ofensivas.

Nani

O extremo português já não tem a disponibilidade física de outros tempos mas a qualidade técnica e a criatividade continuam toda lá. É dos poucos do 11 inicial do Sporting CP que tem capacidade para criar em espaços reduzidos e dos que melhor finaliza, sendo por isso, a par de Bruno Fernandes, a grande arma ofensiva do Sporting CP.

11 provável Benfica

11 provável Sporting

Benfica-Sporting é de “alto risco” ou não fosse um dérbi

PSP vai estar em força nas imediações do Estádio da Luz: há restrições ao trânsito e tolerância zero na venda de bilhetes falsos. Não se esperam desacatos mas as autoridades querem evitar que se repitam atos de violência entre adeptos dos dois clubes como os de 2017

Texto de Hugo Franco

À partida, o ambiente neste Benfica-Sporting não terá a mesma tensão de outros dérbis lisboetas mais recentes. A época ainda vai no início e ao contrário de anos anteriores não há bate-boca entre dirigentes dos dois clubes para agitar os adeptos. Ainda assim, as autoridades preparam o jogo com um dispositivo semelhante ao de outros clássicos, até porque esperam uma lotação de cerca de 63500 pessoas nas imediações do Estádio da Luz. “Este é considerado um evento de risco máximo”, considera o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Algumas ruas em redor do estádio vão estar temporariamente cortadas ao trânsito e será proibido o estacionamento na zona do Alto dos Moinhos e a Av. Machado Santos (situada em frente ao MediaMarkt). A PSP indica que as restrições pontuais “ao trânsito automóvel e pedonal” serão feitas apenas em casos pontuais. Ou seja, “em situações entendidas como medida de segurança necessária”, como a deslocação das claques das duas equipas.

Por questões de segurança, a PSP nunca divulga o total de homens que vão estar em ação antes do jogo. Mas devem estar presentes entre 500 a 600 efetivos repartidos pela Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, de Segurança a Transportes Públicos, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, de Prevenção e Reação Imediata e Unidade Especial de Polícia.

Tal como em anos anteriores, uma equipa da PSP vai acompanhar os elementos das claques do Sporting que se deslocam a pé entre o Estádio de Alvalade e da Luz, naquele que é apelidado “sistema de caixa”. Está agendado que este cordão policial saia às 15h30 das instalações do Sporting.

As autoridades, que iniciam a operação policial logo pela manhã, alertam também que não vai haver tolerância para a venda ilegal de bilhetes.

Desacatos e uma morte nos últimos anos

Nas últimas épocas registaram-se alguns desacatos entre adeptos dos dois clubes em jogos desta dimensão. Um dos mais aparatosos aconteceu em janeiro de 2012, quando dezenas de adeptos leoninos incendiaram uma parte da bancada do Estádio da Luz em protesto contra a rede de segurança que tinha sido ali colocada. Os atos de vandalismo provocaram danos na cobertura e na bancada. Mas não houve feridos a registar.

O episódio de violência mais dramático teve lugar em abril do ano passado quando a guerra de claques provocou a morte do italiano Marco Ficini na véspera de um Sporting-Benfica.

Na madrugada do dérbi, membros dos No Name Boys dirigiram-se ao Alvalade XXI e lançaram um petardo na direção do topo sul do estádio. Fugiram de imediato para a Luz e prepararam-se para a reação da Juventude Leonina. A claque benfiquista montou depois uma espécie de operação stop nas imediações da Luz, junto à rotunda Cosme Damião, fazendo parar vários automobilistas e só os deixando passar depois de se terem certificado que no veículo não seguiam adeptos sportinguistas. No meio da tensão, um dos benfiquistas acabou por atropelar e matar um adepto italiano afeto aos leões. O suspeito do homicídio foi detido na altura mas em março foi libertado por irregularidades processuais.