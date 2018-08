Luís Castro: “O VAR falhou? Ok, então tem de haver outra opção. Nós não podemos é ser prejudicados”

Como dar a volta

Conseguimos ter mais bola na segunda parte, coisa que não conseguimos na primeira, Aproximámo-nos da baliza, ligámos os dois corredores e controlámos mais a zona do meio. E também é verdade que chegámos ao golo em momentos importantes e tivemos a sorte quando o FC Porto carregou na parte final. Não damos nenhum jogo por perdido”.

Os contratempos

“ VAR também nos prejudicou no jogo, mas também tivemos alguma sorte, principalmente no jogo. Se houve problemas técnicos do VAR, ok, mas nós não podemos é ser prejudicados por isso. As pessoas têm de refletir porque há muitos pontos de instabilidade. Se não há VAR, tem de haver alternativa, tem de haver outra opção”