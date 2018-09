Já há datas e horários oficiais para os próximos 63 jogos da Liga (incluindo o Benfica-FC Porto)

Já pode ser marcado na agenda de benfiquistas e portistas: o Benfica-FC Porto, relativo à 7ª jornada da Liga portuguesa, será disputado a 7 de outubro, domingo, às 17h30, com transmissão na BTV.

O clássico é o mais sonante dos 63 jogos que serão disputados entre a 5ª e a 12ª jornadas da Liga NOS, cuja calendarização oficial foi divulgada esta quinta-feira, pelo organismo que rege a prova.

Recorde-se que o campeonato está parado devido aos compromissos das seleções nacionais e no fim de semana de 15/16 de setembro será disputada a 1ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga (veja o calendário mais abaixo), pelo que a 5ª jornada da Liga só começará no dia 21 de setembro, com o Boavista-Chaves, às 20h30 (transmissão SportTV).

No dia 22, sábado, haverá Vitória de Setúbal-FC Porto (21h, SportTV) e no dia 23, domingo, haverá Benfica-Aves (18h30, BTV). O Sporting de Braga-Sporting está marcado para dia 24, segunda-feira (20h15, SportTV).

Veja abaixo todos os jogos da Liga portuguesa entre a 5ª e a 12ª jornadas:

Também já há datas para a Taça da Liga

A 1ª e a 2ª jornadas da Taça da Liga também já foram marcadas pela Liga portuguesa. A fase de grupos da prova começa no dia 14, sexta-feira, com o FC Porto-Chaves (20h30, SportTV), e prossegue nos dias 15 e 16, com os restantes jogos da 1ª jornada, incluindo o Benfica-Rio Ave, no sábado (18h, SportTV), e o Sporting-Marítimo (20h, SportTV).

Veja abaixo todos os jogos da 1ª e 2ª jornadas da fase de grupos da Taça da Liga: