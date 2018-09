Nova competição, novo onze: Sérgio Conceição muda quase tudo

Sérgio Conceição optou por mudar quase na totalidade o onze do FC Porto para defrontar o Chaves, para a Taça da Liga. Em relação ao jogo contra o Moreirense, para a Liga (que o FC Porto ganhou 3-0), apenas se mantêm no onze Alex Telles, Felipe, Otávio, Herrera e Marega.

As novidades são mais que muitas: Vaná na baliza, João Pedro a lateral direito, Diogo Leite a central, Danilo no meio-campo, Corona a extremo e Adrián Lopez a avançado.

Eis o onze do FC Porto: Vaná, João Pedro, Felipe, Diogo Leite, Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega e Adrián Lopez.

Recorde-se que FC Porto e Desportivo de Chaves fazem parte do grupo C da Taça da Liga, juntamente com Belenenses e Varzim. No grupo A, encontram-se Benfica, Desportivo das Aves, Rio Ave e Paços de Ferreira; no B, Sporting de Braga, Vitória de Setúbal, Tondela e Nacional; e, no D, Sporting, Feirense, Marítimo e Estoril Praia.

Os vencedores dos agrupamentos seguem para a ‘final four’, marcada para Braga, a 22 e 23 de janeiro. Nas meias-finais, o vencedor do Grupo A defronta o primeiro do Grupo C e a equipa que triunfar no B encontrará a vencedora do D.

Pode seguir o FC Porto-Chaves ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.

TAÇA DA LIGA - 1.ª JORNADA DA 3.ª FASE

- Sexta-feira, 14 set:

FC Porto – Desportivo de Chaves, 20h30.

- Sábado, 15 set:

Paços de Ferreira – Desportivo das Aves, 15h30.

Benfica – Rio Ave, 18h.

Sporting de Braga – Tondela, 20h30.

- Domingo, 16 set:

Nacional – Vitória de Setúbal, 15h.

Varzim – Belenenses, 17h30.

Sporting – Marítimo, 20h.

- Segunda-feira, 17 set:

Estoril Praia – Feirense, 20h15.