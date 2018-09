Rui Vitória mexe... mas não mexe assim tanto

Começando na baliza e acabando no ataque, Rui Vitória decidiu mexer em todos os setores do onze do Benfica para defrontar o Rio Ave, para a Taça da Liga. Mas também há titulares que não arredam pé do onze - casos de André Almeida, Jardel, Gedson, Pizzi, Salvio e Seferovic.

No lado das novidades, Svilar vai estrear-se a titular esta época, assim como Conti, Yuri Ribeiro e Alfa Semedo.

O onze do Benfica: Svilar, André Almeida, Conti, Jardel, Yuri Ribeiro, Gedson, Alfa Semedo, Pizzi, Salvio, Seferovic e Rafa.

O onze do Rio Ave: Leo Jardim, Junio Rocha, Borevkovic, Buatu, Afonso Figueiredo, Jambor, Schmidt, Gabrielzinho, Diego, Galeno e Vinícius.

Recorde-se que Benfica e Rio Ave fazem parte do grupo A da Taça da Liga, juntamente com Desportivo das Aves e Paços de Ferreira. No grupo B estão Sporting de Braga, Vitória de Setúbal, Tondela e Nacional; no C, FC Porto, Chaves, Belenenses e Varzim; e, no D, Sporting, Feirense, Marítimo e Estoril Praia.

Os vencedores dos agrupamentos seguem para a ‘final four’, marcada para Braga, a 22 e 23 de janeiro. Nas meias-finais, o vencedor do Grupo A defronta o primeiro do Grupo C e a equipa que triunfar no B encontrará a vencedora do D.

Pode seguir o Benfica-Rio Ave ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.

TAÇA DA LIGA - 1.ª JORNADA DA 3.ª FASE

- Sexta-feira, 14 set:

FC Porto – Desportivo de Chaves (1-1)

- Sábado, 15 set:

Paços de Ferreira – Desportivo das Aves, 15h30.

Benfica – Rio Ave, 18h.

Sporting de Braga – Tondela, 20h30.

- Domingo, 16 set:

Nacional – Vitória de Setúbal, 15h.

Varzim – Belenenses, 17h30.

Sporting – Marítimo, 20h.

- Segunda-feira, 17 set:

Estoril Praia – Feirense, 20h15.