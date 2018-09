Quer ver todos os jogos do Benfica esta época? Vai custar-lhe uma pipa de massa

O futebol é uma paixão mas nestes tempos pós-modernos já não há paixão que nos saia de graça. Porque o futebol, para lá de paixão, também é um negócio e naquelas rodas dentadas da engrenagem movimenta-se muito dinheiro.

Mesmo muito dinheiro.

Dinheiro que, necessariamente, também tem de sair do bolso de quem vê. E esta temporada, mais do que nunca, acompanhar a paixão vai custar uma pipa de massa. Principalmente para quem não quer perder um jogo do Benfica: com a entrada da Eleven Sports no mercado e em força, com os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, são necessárias três subscrições premium para não perder um minuto de futebol dos encarnados.

Para lá da Eleven Sports, que vai transmitir em exclusivo para território nacional dois dos três jogos do Benfica da fase de grupos da Champions, será também necessário ter a BTV, que transmite jogos da Liga NOS que os encarnados disputam no Estádio da Luz, e a Sport TV, que transmite os encontros da liga que o Benfica joga fora, mais a Taça de Portugal e a Taça da Liga.

Mesmo depois de perder uma série de conteúdos para a Eleven Sports, a subscrição mais básica da Sport TV continua a custar 23,99 euros. Já a BTV tem um custo de 9,90 euros e a Eleven Sports de 9,99 euros.

A isto há que juntar o preço dos pacotes básicos da NOS, MEO e Vodafone para TV + Internet. E é essencial ter internet já que, por ora, boa parte dos portugueses só conseguirão ter acesso à Eleven Sports através das aplicações para mobile e desktop, já que a Nowo, operador que detém em exclusivo os direitos dos canais Eleven Sports, não tem cobertura nacional. A NOS, MEO e Vodafone oferecem estes pacotes por 29,99 euros (a Vodafone a 29,90).

Vamos lá, então, a contas.

23,99+9,90+9,99+29,99 = 73,87

Ou seja, 73,87 euros é o preço mínimo a pagar para ver todos os jogos do Benfica esta época, sendo que este valor não inclui o valor do aluguer das boxes às operadoras. Por ano, são quase 900 euros só para acompanhar todas as competições de futebol.

IP Box é solução. Mas não é barata

Ver futebol num computador, num tablet ou num telemóvel ainda é um processo estranho para muito boa gente. Vamos diretos ao assunto: a maior parte dos amantes de futebol prefere chegar a casa, carregar num botão do comando da TV e acompanhar um jogo e não pegar num qualquer dispositivo, fazer login e esperar que a ligação à internet esteja de bom humor.

Para tal, a Nowo encontrou uma espécie de meio-termo: uma box IP que pode ser ligada à internet de qualquer operador, permitindo assim ver os conteúdos na TV. É claro que nada disto se faz sem investimento: só a box custa 79,99 euros e o pacote com Eleven Sports vale mais 14,99 euros por mês, com um período de fidelização obrigatório de 24 meses.

Ele há paixões que são um rombo na carteira.