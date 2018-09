MP investiga saco azul de 2,5 milhões no Braga para pagar o silêncio de um jogador e bruxos

Segundo o "Jornal de Notícias" o Ministério Público está a investigar a existência de um alegado "saco azul" na SAD do SC Braga que serviria para encobrir práticas ilícitas. São elas, e citando o "JN", 13 faturas falsas, comissões de transferências de jogadores, pagamento para encobrir o silêncio do guarda-redes Cássio e um casal de bruxos, entre outras rubricas.

Neste particular, referir que não é a primeira vez que o nome do guardião brasileiro surge associado a polémicas - em dezembro de 2017, foi noticiado que Cássio estaria a ser investigado pela PJ por supostamente ter sido aliciado pelo Benfica para entregar o jogo contra o Rio Ave.

A abertura do inquérito-crime surgiu na sequência de uma denúncia. Ao JN, a PGR confirmou a instauração "de um processo no Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga".

Confrontada com estas informações, a SAD do Braga atribuiu tudo a uma espécie de ajuste de contas e chantagem "por parte do ex-diretor-geral, João Gomes" que, de acordo com a fonte da SAD, "propôs sair do clube mediante o pagamento de 250 mil euros e de um Mercedes".