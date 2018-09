Abel, um treinador que não esquece: "A cada vitória que tivermos, vou sempre lembrar-me dos jogos com o Zorya"

Dedo do treinador

“Não, é o dedo do coletivo do Braga. Nós trabalhámos muito e eu digo sempre aos jogadores que a cada vitória que tivermos, vou sempre lembrar-me da derrota com o Zorya, que não foi uma derrota mas dois empates que nos custaram e que foram injustos. Digo-lhes isto todas as semanas. Mas hoje vimos um grande espectáculo entre duas grandes equipas, com grandes jogadores”

Entrada de Eduardo

“Na 1.ª parte procurámos muito a profundidade, porque sabíamos que o Sporting nos ia criar muitas dificuldades na primeira fase de construção. Ultrapassámos isso com uma saída a três, com o Esgaio e a entrada do Eduardo deu-nos definição. Esse é o ponto forte dele. O Eduardo é um exemplo para todos os jogadores. Trabalha todos os dias no limite e diz-me que está pronto para entrar. Hoje surgiu a oportunidade dele”

Diferenças da equipa para a época passada

“Se olharmos para a equipa que jogou esta noite e para o onze base da época passada, há várias alterações. Eu posso dizer que o que conta é ganhar, mas alguns distraídos esquecem-se que eu acredito do processo. E que é possível jogar bem com bola, mas também sem bola. Comprámos um motor novo e estamos a rodá-lo. Quero dar os parabéns aos meus jogadores. Temos de estar sempre focados, a primeira coisa que lhes vou perguntar amanhã é: ‘o que é que podemos melhorar?’”