Javi García vai avançar para a justiça contra Alan após acusações de racismo

Javi García, antigo jogador do Benfica e atualmente no Bétis de Sevilha, anunciou esta segunda-feira na sua página de Twitter que vai avançar para a justiça contra Alan, após o diretor de relações institucionais do Sp. Braga recordar, em entrevista à Tribuna Expresso, um alegado incidente com médio, que terá insultado o extremo com palavras de teor racista.

"Os meus advogados vão iniciar ações legais em defesa da minha pessoa contra o ex-jogador Alan Silva (hoje das relações institucionais do Sp. Braga, pelas declarações difamatórias sobre mim, caso não proceda à retificação dessas declarações", pode ler-se no tweet.

Numa entrevista publicada no Expresso na edição de sábado Alan voltou a acusar Javi García de racismo. "Senti racismo, quando o Javi García me chamou 'preto' e 'macaco de merda'. Só não revelei quando me disse ao ouvido que queria ver a minha família morta num acidente de carro na volta a casa. Aí falei com Jorge Jesus, e ele depois pediu-me desculpa", referiu Alan.