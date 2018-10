Benfica-FC Porto vai mesmo ter público nas bancadas

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou esta terça-feira a providência cautelar do Benfica e o jogo com o FC Porto vai mesmo ter público nas bancadas.

Fica assim suspensa a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que pretendia penalizar o clube por terem sido lançadas tochas para o terreno de jogo a 21 de abril, no estádio do Estoril.

Na semana passada, o Benfica recorreu da decisão e interpôs um recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) para “impossibilitar o cumprimento da pena” no próximo encontro no Estádio da Luz, com o FC Porto, a 7 de outubro. A resposta positiva chegou esta terça-feira.

Em comunicado, o Benfica confirmou ter sido notificado sobre a decisão do TAD e congratulou-se com a notícia. “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi hoje notificada e congratula-se com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto de aceitar a providência cautelar apresentada tendo em conta a decisão do CD da FPF de punir com um jogo à porta fechada o Estádio do SL Benfica”, refere a nota publicada no site do clube, que aproveitou para “realçar a coincidência e singular momento escolhido para deliberar sobre esse castigo por parte do Conselho de Disciplina da FPF”, considerado um “gerador de inevitável instabilidade em vésperas de importante clássico”.