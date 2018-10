E é isto que acontece quando os opostos se atraem

Diz-se de um jogo absurdamente desnivelado disputado na mesma divisão que foi jogado por equipas de campeonatos diferentes. É um truque semântico reciclável, mas útil para distinguir uma equipa que não é necessariamente muito boa de outra piorzinha, e isso costuma acontecer em várias ligas, a nossa incluída.

O pior desta imagem é que perde legitimidade quando somos confrontados com um jogo não tão desnivelado assim apesar de jogado literalmente por equipas de campeonatos diferentes. Como o Sporting, que é um candidato assumido a ganhar a primeira liga, e o Loures, que é 13.º classificado da série C do Campeonato de Portugal - ou seja, terceira divisão.

Há sempre a história do microclima da Taça de Portugal, que se dá a fábulas épicas de superação, mas quando Juninho chutou em jeito para o 1-2 pertinho dos 90’ e o empertigado José Peseiro olhou apressadamente para o relógio, e depois perguntou quanto faltava para acabar ao adjunto Nuno Presume, podemos presumir que houve mais do que coração, sofreguidão e entrega no Loures - houve, sobretudo, uma ideia. Uma ideia que chegou para assustou Peseiro e os leões e irritar os adeptos, que assobiaram ruidosamente a equipa e os treinadores à saída do estádio.

A ideia

Pois o Loures, que é treinado por um rapaz de apenas 33 anos, entrou em campo com as limitações óbvias de uma equipa de terceira divisão, muito mais próxima do amadorismo do treino pós-laboral do que dos centros de estágios onde se medem a qualidade do sangue e a massa gorda e magra ao detalhe. Ainda assim, o Loures, a jogar em Alverca, quis jogar bem, trocando a bola de trás para a frente, perdendo-a a meio caminho entre o centro do campo e o ataque, insistindo novamente na recuperação para poder voltar a trocar a bola de trás para a frente - para a perder inevitavelmente.

Era complicado, mas os rapazes de André David não desistiam e resistiam ao proverbial chutão para a frente e fé em deus-nosso-senhor.

O Sporting, com muitas alterações (o péssimo Castaignos, Renan, Gudelj, Marcelo e Mané, por exemplo), não conseguiu melhor além do golo que foi um frango do guarda-redes ao remate de Bruno Fernandes. Empurrado para as faixas pela boa organização do meio-campo do Loures, o tal jogo interior nunca existiu no Sporting e, por isso, Peseiro trocou Nani e Mané de posições no arranque da segunda-parte. E a coisa pareceu resultar.

Foi então que as fragilidades naturais do Loures à procura da sorte tremeram perante a potência muscular de Jovane - numa ocasião, o miúdo sofreu uma falta que deu num penálti falhado por Bruno Fernandes; noutra, em contra-ataque, o mesmo miúdo disparou para defesa incompleta do guarda-redes e Nani sentou exemplarmente o defesa para fazer o 2-0.

Era possível que a partir desse momento o Sporting se soltasse como tantas vezes acontece quando um grande encontra um pequeno e o fere de morte. Só que não. Castaignos disparatou, Peseiro trocou um extremo (Mané) por um trinco (Petrovic), o Loures conseguiu quatro remates dentro da grande área (dois de Rodrigo, um de Qi Cui e outro de Oliveira) e o impensável aconteceu: Juninho, filho de Mário (antigo jogador brasileiro do Sporting dos anos 80), correu pela linha e chutou em arco para o 1-2. Era o minuto 90 e picos e já era tarde para acontecer algo mais.

Não houve Taça para o Loures, mas a jogar assim também não haverá Taça para o Sporting. Nem futuro para Peseiro