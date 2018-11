Depois de José Peseiro, Cláudio Braga. Marítimo dispensa o treinador

À 10ª jornada, a segunda "chicotada". Depois do Sporting dispensar José Peseiro, foi a vez do Marítimo dispensar os serviços do treinador Cláudio Braga, na sequência da derrota de domingo frente ao Feirense (0-3), para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, adianta esta segunda-feira o "Record".

Atualmente, os madeirenses seguem em 12º da Liga, com 10 pontos - três vitórias, um empate e seis derrotas. Mas o problema da equipa liderada pelo treinador português de 44 anos foi a sequência de jogos sem vencer: depois de um início auspicioso, o Marítimo já não vencia nenhuma partida desde 2 de setembro, dia em que venceu o Aves, por 1-0, na 4ª jornada da Liga.

Desde então, seguiram-se oito derrotas e dois empates, tanto em jogos da Liga como da Taça de Portugal e da Taça da Liga.

