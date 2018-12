José Gomes crítico em relação à arbitragem: "Parece-me que há uma falta sobre o Vinicius dentro da área"

Arbitragem decisiva

“A favor do Sporting tenho a apontar duas coisas, que não têm nada a ver com o Sporting ou connosco. No primeiro golo do Sporting, dois jogadores chocam, não se percebe para quem seria a falta, não há qualquer sinalética e o Sporting marcou rápido e marcou, apanhando de surpresa a minha equipa. E depois para o VAR, porque parece-me que há uma falta sobre o Vinicius dentro da área”

Bom jogo

“Em determinados momentos, o meio-campo do Sporting, pela sua mobilidade, acabou por conseguir ter um jogo de muita posse e sempre que isso aconteceu tivemos problemas. Sempre que subimos as linhas e conseguimos pressionar bem, acabámos por criar perigo. Foi um grande jogo de futebol, com duas equipas a jogar bom futebol e que acabou por se definir com um grande golo do Jovane”

Otimismo

“Tivemos algumas oportunidades para fazer o empate, mas não conseguimos e contra isso não há nada a fazer. Conseguimos sair a jogar e levar o jogo para a frente. Isso dá-nos confiança, porque conseguimos criar várias oportunidades contra o Sporting e por isso só podemos olhar o futuro com otimismo”