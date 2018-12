Vítor Oliveira: "No primeiro golo há offside e no segundo há falta sobre o nosso médio, mas não foi por isso que perdemos"

Boa resposta

"Deu para perceber aquilo que alguns dos jogadores menos utilizados podem fazer. Houve respostas positivas, outras menos positivas, não vou dizer negativas, mas menos positivas, mas deu para perceber aquilo que vale a nossa segunda equipa para este momento. Vamos entrar numa fase do campeonato com jogos ao domingo, quarta e domingo e precisamos de toda a gente e de perceber aquilo que os jogadores nos podem dar quando forem chamados no campeonato"

Melhores na 2.ª parte

"Fizemos um jogo interessante, na primeira parte entrámos algo retraídos, bem organizados defensivamente, mas com saídas muito previsíveis - praticamente não criámos ocasiões. Na 2.ª parte estivemos um bocadinho melhor, mais soltos, mais libertos, percebemos que podíamos fazer coisas diferentes. Não conseguimos marcar mas estou satisfeito com os jogadores, alguns deles já não eram utilizados há algum tempo e alguns deles era a primeira vez que jogavam no Estádio da Luz"

Arbitragem

"Não fiquei agastado com a arbitragem do António Nobre. O jogo não teve casos, mas devemos constatar que no primeiro há offside e no segundo golo há falta sobre o nosso médio, o Christian, que o árbitro devia ter assinalado porque estava ali muito perto. Mas não foi por isso que perdemos, o jogo foi tranquilo e o Benfica foi melhor"