Fernando Gomes convida presidentes dos clubes da Liga para uma “reflexão conjunta”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, convidou os presidentes dos clubes da I Liga para uma “reflexão conjunta sobre a competitividade externa do futebol português”, disse hoje à agência Lusa fonte oficial federativa.

Fernando Gomes enviou esta semana cartas aos clubes do escalão principal, propondo a realização de dois encontros, em 17 de dezembro, precisamente no dia em que se completam sete anos sobre o início do seu mandato, um a norte do país e outro a sul, “para que seja mais fácil a presença dos presidentes”.

O objetivo do presidente da FPF é a “construção de um plano conjunto que permita ao futebol português reforçar a posição no ‘ranking’ europeu dos clubes profissionais de futebol”, tema que Fernando Gomes considera “nuclear para Portugal nos próximos anos”.